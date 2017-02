Trump elnök Neil Gorsuch coloradói bírót jelölte a szövetségi legfelső bíróság tagjának

Az elnök a jelölést helyi idő szerint kedd este jelentette be ünnepség keretében a Fehér Házban.



Donald Trump sok jelölttel folytatott megbeszélést, végül két jelölt, a coloradói Neil Gorsuch és a pennsylvaniai Thomas Hardiman maradt "versenyben". Mindketten fellebbviteli bíróságon dolgoztak, mindkettőjüket konzervatív bíróként tartják számon, és Trump mindkettőjüket meghívta a kedd esti bejelentésre. Azon végül a 49 éves Gorsuch jelölését jelentette be.



"Gorsuch bíró kiemelkedő jogi ismeretekkel rendelkezik, briliáns elme, óriási a szakértelme és kétpárti támogatással rendelkezik" - fogalmazott rövid beszédében Trump. Ugyancsak rövid válaszában Gorsuch azt hangsúlyozta, hogy amennyiben a szenátus megszavazza jelölését, minden tőle telhetőt megtesz, hogy "e nagyszerű ország alkotmányos törvényeinek hűséges szolgálója" legyen.



Neil Gorsuch jogászként már dolgozott a legfelső bíróságon, két bírónak is munkatársa volt, majd 2006-ban George W. Bush akkori amerikai elnök a coloradói Denver egyik szövetségi fellebbviteli bíróságának tagjává nevezte ki. A Columbia Egyetemen és a Harvard jogi karán diplomázott, majd az Oxford Egyetemen további tanulmányokat folytatott. Azt vallja, hogy az amerikai alkotmány betűjét híven kell követni, úgy, ahogyan azt az Egyesült Államok alapító atyái megalkották.



Rendíthetetlenül konzervatív és hatékony bíróként tartják számon, aki például ellenzi a "kegyes halált" - a végstádiumban lévő betegek jogát arra, hogy orvosi segítséggel vessenek véget az életüknek -, továbbá annak a híve, hogy vitás kérdésekben ne szövetségi bürokraták és szabályzók döntsenek, hanem a bíróság. A vallásos szervezetek mellett foglalt állást az azzal kapcsolatos vitában, hogy az Obama-adminisztráció arra kényszerítette e szervezeteket: mint munkaadók - elveikkel, meggyőződésükkel ellentétben - az abortuszt is finanszírozzák alkalmazottaiknak.



A főbírójelölt gyakran publikál. A Harvardon Barack Obama volt elnök évfolyamtársa volt, és amikor kedden délután egyre gyakrabban adtak hírt arról az amerikai médiumok, hogy ő lehet az új főbíró-jelölt, akkor egyik szintén egykori évfolyamtársa, Norm Eisen - aki a Fehér Ház etikai bizottságának vezetője volt Obama elnöksége idején - azt írta Twitter-üzenetében: "Hallom a híreket, hogy Trump Neil Gorsuchot, az én egykori évfolyamtársamat (és Obama elnökét!) jelöli a legfelső bíróság tagjának, s ha ez így van, akkor ez nagyszerű!".



A demokrata párti politikusok már előre jelezték, hogy - a jelölt személyétől függetlenül- nem hajlandóak megszavazni Trump elnök jelöltjét. Ám a republikánusoknak a törvényhozás mindkét házában többségük van, így biztosra vehető, hogy Neil Gorsuch lesz a legfelső bíróság új tagja. Ennek nagy jelentőséget tulajdonítanak, hiszen mindig az alkotmánybíróságként működő szövetségi legfelső bíróság mondja ki a végső szót egy-egy vitás kérdésben, döntései az egész társadalomra és a szövetségi államokra érvényesek, így nagymértékben meghatározzák a társadalom életét. Elemzők szerint ez volt a magyarázata annak is, hogy Obama elnök jelöltjét, Merrick Garland liberális bírót a republikánusok még csak meghallgatni sem akarták a választási kampány idején.



Vezető republikánus politikusok azonnal üdvözölték Gorsuch jelölését. Paul Ryan házelnök azt hangsúlyozta, hogy Donald Trump ezzel is egyik választási ígéretét teljesítette, dicsérte a jelölt hűségét az alkotmányhoz, akárcsak elkötelezettségét az élet védelme mellett. Ryan úgy fogalmazott: "az elnök döntése fenomenális". Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójnak vezetője közleményben méltatta a jelölést és a jelölt képességeit, Trump elnök döntését "kiválónak" nevezte, és leszögezte, hogy Gorsuch "az elhunyt Scalia főbíróhoz hasonlóan tisztában van az alkotmányos korlátokkal, és részrehajlás nélkül hozza meg majd döntéseit".