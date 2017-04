Trump: elképzelhető "nagy, nagy konfliktus" Észak-Koreával

Az elnök beiktatásának századik napja alkalmából fogadta a világ legnagyobbjai közé tartozó hírügynökség munkatársait.



Leszögezte: "abszolút esély van arra, hogy nagy-nagy konfliktusba" torkolljon a válság Észak-Koreával. Ám hangsúlyozta, hogy kormányzata békés eszközökkel szeretné megoldani a korábbi amerikai elnököket is gyötrő válságot. "Diplomáciai úton szeretnénk megoldani a dolgokat, de ez nagyon nehéz" - szögezte le, s ismételten utalt arra, hogy bár kormánya diplomáciai lépéseket és további szigorú gazdasági szankciókat tervez, nem zárja ki a katonai megoldást sem. Az észak-koreai válságot a jelenlegi legnagyobb globális kihívásnak minősítette.



Trump dicsérte Hszi Csin-ping kínai elnököt, aki álláspontja szerint megpróbálja féken tartani Észak-Koreát. "Nagyon kitartóan próbálkozik, nem akar zűrzavart és vért látni, jó ember" - fogalmazott a kínai elnökről, akivel áprilisban a floridai Mar-a-Lagóban tárgyalt.



Arra az újságírói kérdésre, hogy az észak-koreai vezetőt "racionális embernek" tartja-e, Trump azzal válaszolt, hogy amikor Kim Dzsong Un hatalomra került, mindössze 27 éves volt, s "bármit mondjunk is, ez nem könnyű ebben a korban". Mindazonáltal leszögezte, hogy nem bízik az észak-koreai vezetőben.



A mintegy háromnegyedórás interjúban az elnök kitért a Dél-Koreában éppen most telepített THAAD amerikai rakétavédelmi rendszerre is. Mint elmondta, Washington azt szeretné, hogy Szöul fizesse ki a védelmi rendszert, amelynek értékét mintegy egymilliárd dollárra becsülte. Azt is kifejtette, hogy szándékában áll a Dél-Koreával meglévő szabadkereskedelmi egyezmény újratárgyalása vagy felmondása, mert az Egyesült Államoknak óriási kereskedelmi deficitje van az ázsiai országgal.



Trump közölte azt is, hogy a jövő hónapban esedékes európai útját kiegészíti izraeli és szaúd-arábiai látogatással.



Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harcot firtató kérdésre válaszolva az elnök leszögezte: a terrorszervezetet le kell győzni, ez meg is történik, s a terroristák "megalázásával kell együtt járnia".



Az elnökség első száz napjáról szólva Donald Trump azt fejtegette: azt hitte, könnyebb lesz, mint korábbi, elsősorban ingatlanfejlesztői munkája. "Szerettem a korábbi életemet, sokféle dolgot csináltam egyszerre, de most több munkám van, mint korábban. Azt hittem, könnyebb lesz" - állapította meg.