Trump egyik kampánytanácsadója 2016-ban orosz kormányzati tisztségviselőkkel találkozott

A The New York Times című napilap azonban hozzájutott az ülésen elhangzottak leiratához, és internetes honlapján pénteken későn este bőséges részleteket közölt belőle.



Page tavaly júliusban járt Moszkvában egy gazdasági konferencián, és ott találkozott több orosz kormányzati tisztségviselővel. A volt tanácsadó a CNN hírtelevízióban pénteken este megerősítette az információt, és meg is nevezte akkori egyik beszélgetőpartnerét: Arkagyij Dvorkovics kormányfő-helyettest.



Moszkvai tartózkodása idején Page más orosz kormányzati tisztségviselőkkel és törvényhozókkal is találkozott. Eszmecseréi után elektronikus levelet küldött a Trump-kampány egyik tanácsadójának és részletesen beszámolt a találkozóiról. Ezt az e-mailt a szenátus zárt ajtók mögött tartott meghallgatásán hangosan fel is olvasták.



Carter Page korábban vagy mindig cáfolta a találkozók tényét, vagy csak annyit mondott, hogy "többnyire kutatókkal" folytatott megbeszéléseket. A The New York Times a meghallgatáson jelenlévő, de meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt közölte: Page a hírszerzési bizottság ülésén a kaliforniai demokrata párti képviselő, Adam Schiff kérdéseire ismerte el, hogy az orosz kormányfő-helyettessel is megbeszéléseket folytatott.



A The New York Times közlése szerint a bizottsági ülésen a volt tanácsadót egy tavalyi budapesti vizitjéről is faggatták. Page korábban már beszélt erről, éppen a The New York Timesnak, s akkor azt mondta: tavaly ősszel töltött négy napot a magyar fővárosban, turistáskodott, városnézésen járt, meglátogatta a visegrádi várat, valamint dzsesszklubban is járt.



Carter Page 2016-os moszkvai útja soha nem volt titok, s az is nyilvános volt, hogy az egyik moszkvai egyetem diplomaosztó ünnepségén beszédet mondott. Ebben a beszédben a többi között bírálta az Obama-adminisztráció Oroszországgal kapcsolatos politikáját. A beszédből idézett a The New York Times. E szerint Page állítólag azt mondta: Washington és más nyugat-európai fővárosok nem egyszer álszentül a demokratizálásra, az egyenlőtlenségekre, a korrupcióra és rendszerváltozásra összpontosítva megakadályozták a Moszkvával folytatott kapcsolatok javítását.



Carter Page 2016. decemberében is járt Moszkvában, akkor azonban már régóta nem volt tanácsadója a Trump-csapatnak.