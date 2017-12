Trump: az USA Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának

Az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának - jelentette be szerdán Washingtonban Donald Trump amerikai elnök, egyúttal közölte, hogy az amerikai nagykövetséget átköltöztetik Tel-Avivból Jeruzsálembe.

Meg vagyok róla győződve, hogy eljött az ideje Jeruzsálem elismerésének Izrael fővárosává"

- mondta Trump.Leszögezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is "mélyen elkötelezett" a közel-keleti béke megteremtése mellett. Fogadkozott, hogy minden tőle telhetőt megtesz a béke megteremtése érdekében az izraeliek és a palesztinok között.Hangsúlyozta azt is, hogy a tartós békemegállapodás részeként támogatni fogja a kétállami megoldást (vagyis Izrael mellett egy független palesztin állam létrejöttét), és olyan békemegállapodást akar, amely mindkét fél számára elfogadható. Az amerikai elnök fehér házi beszédében elismerte, hogy bejelentése után "természetesen lesznek nézeteltérések és ellentétek". "Biztosak vagyunk azonban abban, hogy végül - ahogyan orvosoljuk ezeket az ellentéteket - elérkezünk a nagyobb megértéshez és együttműködéshez" - hangoztatta Trump.Leszögezte, hogy Jeruzsálemnek mindhárom nagy vallás - a zsidóság, a kereszténység és az iszlám - szent helyének kell maradnia. Trump arra utasította a külügyminisztériumot, hogy készítse el a nagykövetség átköltöztetésének tervét Tel-Avivből Jeruzsálembe. Ez - mint mondta - "a realitás tudomásul vétele". Felszólított a világ többi országát, hogy kövessék az Egyesült Államok példáját. "Ma végül elismerjük azt, ami kézenfekvő, azt, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa" - mondta Trump.Az elnök beszédében többször hangsúlyozta: már régóta esedékes volt, hogy Washington elismerje Jeruzsálemet Izrael fővárosának, oda költöztesse a nagykövetségét, és több elődje fontos kampányígéretévé tette ezt, de megválasztása után nem hozta meg az erre vonatkozó döntést. "Én megteszem" - mondta Donald Trump.Az amerikai elnök nyugalomra szólított fel, és reményét fejezte ki, hogy döntése után a mérsékelt hangok felülkerekednek a gyűlölet hangjain. Hozzátette, hogy Mike Pence alelnök az elkövetkező napokban a Közel-Keletre látogat. Donald Trump bejelentése nem volt váratlan: már előző nap tájékoztatta a nagykövetség átköltöztetésének tervéről több arab ország vezetőjét, és Mahmúd Abbászt, a Palesztin Hatóság elnökét is, aki figyelmeztette Trumpot, hogy a lépésnek veszélyes következményei lesznek. Számos arab és európai ország már előzetesen tiltakozását, illetve aggodalmát fejezte ki az amerikai döntés miatt. Jordánia pedig soros elnökként az Arab Liga, továbbá az Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC) rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte.Az Egyesült Államokban az Izrael-barát politikusok régóta próbálják elérni, hogy Washington áthelyezze nagykövetségét Tel-Avivből Jeruzsálembe. Donald Trump pedig ezt írásba foglalt választási ígéretté tette 2016-ban. Várhatóan sok konzervatív és evangéliumi keresztény támogatója elégedetten fogadja majd döntését. Közülük sokan támogatják Izrael ezzel kapcsolatos politikai igényének elismerését.Egyes hírek szerint Mike Pence alelnök és David Friedman, az Egyesült Államok Trump által kinevezett izraeli nagykövete is komoly erőfeszítéseket tett a nagykövetség áthelyezéséért és Jeruzsálem elismeréséért Izrael fővárosaként. Jeruzsálem szent városa mindhárom nagy monoteista vallásnak: a judaizmusnak, a kereszténységnek és az iszlámnak. Mindhárom vallás fontos szent helyeinek ad otthont.Izrael kormánya Jeruzsálem egészét egységes és oszthatatlan fővárosának tekinti, de ezt a nemzetközi közösség nem ismeri el. A palesztinok ráadásul - az Izrael által 1967-ben megszállt, majd később bekebelezett - Kelet-Jeruzsálemet tennék meg leendő államuk fővárosának.