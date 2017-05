Trump az Iszlám Állam merényletterveiről szivárogtatott az orosz külügyminiszternek

A The Washington Post című napilap hétfői jelentése szerint Donald Trump amerikai elnök titkos információkat osztott meg Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel múlt heti tárgyalásaikon.A lap meg nem nevezett jelenlegi és volt kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva közölte az állítólagos értesüléseket.Ezek szerintKözlésével - állítja a The Washington Post (WP) - Trump elnök veszélybe sodorhatta az amerikai hírszerzés forrásait is, ráadásul a hírszerzési adatok egy harmadik féltől származtak, amely nem adott engedélyt a kiszivárogtatásukra.A lap értesüléseit a Fehér Ház nem kommentálta, ám Rex Tillerson külügyminiszter közleményben reagált.

A találkozón Trump elnök Lavrov külügyminiszterrel a témák széles körét vitatta meg, köztük a terrorelhárításra vonatkozó közös erőfeszítéseket és fenyegetéseket is. (...) ám a forrásokat, a módszereket vagy a katonai hadműveleteket nem vitatták meg

- olvasható a közleményben. Az amerikai diplomácia irányítója jelen volt a Trump-Lavrov találkozón.Dina Powell, a Fehér Ház helyettes nemzetbiztonsági főtanácsadója közleményében hamisnak minősítette ezt a történetet.Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki ugyancsak jelen volt a Fehér Ház Ovális Irodájában lezajlott az amerikai-orosz tárgyalásokon, a WP-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az elnök és a külügyminiszter "egyetlen pillanatig sem fedtek fel olyan hírszerzési forrásokat vagy módszereket, amelyek már ne lettek volna nyilvánosan is ismertek".A kongresszusi politikusok meglepetéssel reagáltak a napilap információira."Zavarba ejtő, ha egyáltalán igaz" - fogalmazott Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor.Bob Corker, a szenátus külügyi bizottságának elnöke "problematikusnak" nevezte az ügyet, de ő is fenntartásait hangoztatta az információk valóságtartalmát illetően.

Zavarónak mondanám, de mielőtt kommentálnánk, először derítsük ki, hogy mi történt

- nyilatkozott John McCain republikánus politikus, a szenátus katonai ügyekkel foglalkozó bizottságának vezetője.Mark Warner, a szenátus hírszerzési bizottságának vezető demokrata párti politikusa Twitter-bejegyzésben reagált. "Ha ez igaz, akkor ez óriási pofon a hírszerző közösségnek" - írta a virginiai politikus.