Trump akár csaknem kétmillió illegális bevándorló fiatalnak is megadná az állampolgárságot

Az emlékeztető nagy vonalakban felvázolja azt a tervezetet, amelyet - mint Sarah Huckabee Sanders szóvivő már szerdán jelezte - a Fehér Ház várhatóan hétfőn előterjeszt a bevándorlási törvény vitájához.



A tervezet szerint az elnök megadná az amerikai állampolgárságot a gyermekkorukban illegális bevándorló szüleikkel az Egyesült Államokba érkezett és ott felnőtt fiataloknak, akiket az amerikai politikai és köznyelv álmodozóknak nevez, s akiket eddig az előző elnök, Barack Obama rendeleti úton életre hívott, úgynevezett DACA programja védett a kitoloncolástól. A DACA angol betűszó, a "késleltetett intézkedés a gyermekkorban érkezettekért" rövidítése. A DACA programban érintett álmodozók lélekszámát mintegy 700-800 ezerre becsülik, ám a Fehér Ház tervezetében az szerepel, hogy nemcsak ők, hanem a programban nem szereplő, de más, a "DACA programra alkalmas illegális bevándorló fiatalok" is megkaphatják az állampolgárságot. A Fehér Ház becslései szerint így akár 1 millió 800 ezer fiatal is amerikai állampolgár lehet ám nem azonnal, hanem 10-12 évig tartó folyamat után.



A vitára bocsátani remélt tervezet másik két fontos eleme: a legális bevándorlás szigorítása, az úgynevezett láncbevándorlás megakadályozásával és a vízumlottó rendszerének megszüntetésével, valamint a határbiztonság erősítése.



A tervezet hangsúlyozza, hogy a láncbevándorlás elkerülése végett csakis házastársak és kiskorú gyermekek követhetnék a jogszerűen bevándorlókat, a megszüntetendő vízumlottóról pedig megállapítja, hogy "csalások és visszaélések jellemezték, és nem szolgálta az Egyesült Államok érdekeit".



A Fehér Ház azt szeretné, ha a törvényhozók 25 milliárd dollárt szavaznának meg a határbiztonság erősítésére. Az emlékeztető szerint ez nem "óceántól óceánig terjedő fal" építését jelenti, hanem "az infrastruktúra, a technológia, a személyzet és a források" biztosítását.



A Fehér Ház szóvivője már szerdai sajtótájékoztatóján jelezte a tervezet hétfői előterjesztését. Sarah Huckabee Sanders akkor úgy fogalmazott: a javaslat kompromisszumos lesz, és a Fehér Ház arra bátorítja majd a törvényhozókat, hogy tárgyalják meg.



A csütörtökön este átküldött feljegyzés első visszhangjai vegyesek. Demokrata párti politikusok máris üdvözölték, republikánusok azonban óvatosabban fogalmaztak, Ted Cruz texasi republikánus szenátor pedig rögtön elutasította. Miközben például az oklahomai republikánus szenátor, James Lankford vagy a dél-dakotai republikánus Mike Rounds szenátor üdvösnek nevezte és támogatásáról biztosította a felvázolt elképzeléseket, Ted Cruz azt hangoztatta, hogy megvalósításuk nagy hiba lenne és ellentmondana a választóknak tett ígéreteknek.



Visszafogottan nyilatkozott Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője is, aki leszögezte, hogy a kongresszus még csak a jövőben dolgozza ki a bevándorlási törvény tervezetét.



Donald Trump, amikor tavaly szeptemberben bejelentette, hogy 2018-ban megszünteti a DACA programot, március 5-ig adott időt a kongresszusnak az átfogó bevándorlási törvény kidolgozására. Az elnök egyébként szerdán este, mielőtt Davosba indult, rögtönzött sajtóbeszélgetésén már megpendítette, hogy nyitott az állampolgárság megadására a DACA-fiataloknak.