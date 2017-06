Trump a Szilícium-völgy nagyvállalatainak vezetőivel tárgyalt

Az elnök előtt a vállalatvezetők Mike Pence alelnökkel, Steven Mnuchin pénzügyminiszterrel és Wilbur Ross kereskedelmi miniszterrel találkoztak és tíz munkacsoportban vitatták megA tanácskozáson jelen voltak a híres massachusettsi műegyetem (MIT) és az ohiói egyetem rektorai is, valamintTrump tanácsadóvá kinevezett veje.a Fehér Ház kezdeményezte, azért, hogy a legjelentősebb, mintegy, majd együttműködését kérje a kormányzati munka javításához,, s mindennek következményeként a kormányzati munka költségeinek csökkentéséhez is. Donald Trump kifejtette, hogy éppen ennek köszönhetően"Az a célunk, hogy a szövetségi kormányzat által alkalmazott technológiák átfogó megújításával az állampolgárok drasztikusan jobb szolgáltatásokhoz jussanak" - fogalmazott az elnök. Leszögezte azt is, hogy "a kormányzati munkának muszáj utolérnie a technológiai forradalmat".Rövid beszédet mondott Jared Kushner is, aki azt hangsúlyozta, hogy a kormányzat szeretné megélénkíteni és. Kushner nem fejtette ki, hogy konkrétan mire is gondol. Elmondta viszont, hogy a kormányzatA meghívott cégvezetők közt voltak, aki azonban más elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. A jelenlévő szakemberek nyilatkozataiból az derült ki, hogy egyetértenek a Trump-kormány modernizálási törekvéseivel és szívesen együtt is működnek ebben.Az Apple elnök-vezérigazgatója,azt nyilatkozta, hogy "az Egyesült Államoknak kellene a világ legmodernebb kormányzatával rendelkeznie, de ez jelenleg még nem így van"., az Amazon vezetője arról nyilatkozott, hogy azt szeretné: az amerikai kormány kereskedelmi forgalomban is elérhető technológiákat alkalmazzon, támaszkodjon a mesterséges intelligenciára és folyamatos továbbképzésre küldje az alkalmazotti gárdát.