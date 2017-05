Trump: a németek rosszak

"A németek rosszak, nagyon rosszak. Nézzék ezt a sok millió autót, amelyet az Egyesült Államokban eladnak. Ennek véget vetünk" - mondta Donald Trump a Spiegel Online hírportál értesülése szerint.



A Süddeutsche Zeitung című lap pénteki beszámolója szerint az amerikai elnök nem általában véve a németeket bírálta, hanem a német külkereskedelmi mérlegnek az Egyesült Államokkal szemben is jelentős többletét, kiemelve, hogy egy "rossz, nagyon rossz" jelenségről van szó.



A Spiegel Online szerint Jean-Claude Juncker vitába szállt Donald Trumppal, kifejtette, hogy a kereskedelem szabadsága valamennyi résztvevő javát szolgálja.



A Süddeutsche Zeitung szerint az uniós intézmények vezetőit és a tárgyaláson részt vevő munkatársaikat megdöbbentette, hogy Donald Trump és kísérete milyen kevéssé tájékozott kereskedelempolitikai ügyekben. Az elnök gazdasági tanácsadója, Gary Cohn azt hitte, hogy az Egyesült Államok és Németország között más vámtarifák érvényesek, mint az Egyesült Államok és Belgium viszonylatában, holott az Európai Unió tagállamai közösen kötnek kereskedelmi szerződéseket harmadik országokkal.



A német sajtó szerint Donald Trump először egy 1990-es interjúban fejtette ki részletesen elképzeléseit a kereskedelempolitikával kapcsolatban. A Playboy című magazinban megjelent interjúban sürgette, hogy az amerikai ipart védjék vámokkal a német és a japán konkurenciától.



Donald Trump meggyőződése több mint negyedszázad alatt nem változott, ezt jelzi a januári beiktatása előtt a The Times című brit és a Bild című német lapnak adott interjú is, amelyben kilátásba helyezte, hogy 35 százalékos védővámmal sújtják a német autóipart.



Az ügy azért fontos Németországnak, mert gazdaságának fő húzóágazata az exportra építő ipar, és az Egyesült Államok az egyik legfontosabb gazdasági partnere.