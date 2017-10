Tragédia: tanórák közötti szünetben halt meg a 8 éves kisfiú

Meghalt hétfőn egy harmadikos diák Kolozsváron, a tanórák közötti szünetben -A 8 esztendős fiút egy órán keresztül próbálták újraéleszteni a mentősök, de nem jártak sikerrel.A gyermek örökletes szívbetegségben szenvedett, tavaly egy operáción is átesett. Korábban is előfordult már, hogy az iskolában összeesett.A halálesetet a rendőrség is vizsgálja.