Továbbra sem világosak az Orly repülőtéren lelőtt férfi indítékai

Vasárnapra helyreállt a légi közlekedés a repülőtér mindkét terminálján, amelyeket a merényletkísérletet követően teljesen kiürítettek, és a légi közlekedést is felfüggesztették néhány órára. Vasárnap délután az előző nap törölt tengerentúli járatokat is elindítják - közölte a párizsi repülőtéri igazgatóság.



"Azért vagyok itt, hogy meghaljak Allahért. Akárhogy is, itt halottak lesznek" - ezek voltak a 39 éves elkövető utolsó szavai, akit visszaeső bűnözőként kilencszer ítéltek el több rablásért és kábítószeres bűntettekért. A börtönben 2011-2012-ben iszlamista radikálisokkal került kapcsolatba, a 2015 novemberi párizsi merényleteket követően kihirdetett rendkívüli állapot keretében nála is tartottak házkutatást, de nem találtak radikalizálódásra utaló jeleket.



Az Europe 1 kereskedelmi rádiónak adott interjúban a férfi apja értetlenségének adott hangot, a fia környezetét és a kábítószert hibáztatta azért, ami történt.



"A fiam soha nem volt terrorista. Soha nem imádkozott, ám rendszeresen ivott. Lám hova jutunk az alkohol és a cannabis hatása alatt" - mondta az apa, aki azt mondta, ledöbbentette, ami történt.



A France2 francia közszolgálati televízió szerint a nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy Ziyed Ben Belgacemn alkohol vagy kábítószer hatása alatt követte-e el a tettét. A férfi holttestét vasárnap boncolják.



A nyomozók a férfinak a Párizshoz közeli Garges-les-Gonesse nevű településen található lakásában végzett házkutatás során és a mobiltelefonjában is keresik a merényletkísérlet indítékaira utaló jeleket. Az ügyészség terrorcselekménnyel kapcsolatos emberölési kísérlet ügyében indított nyomozást.



Belgacem a repülőtéri támadás előtt közúti ellenőrzést végző rendőrökre lőtt rá egy sörétes puskával, megsebesítve egyiküket. A rendőrök visszalőttek, de a férfi autójával elmenekült. Ezt követően felhívta az apját, akinek azt mondta, hogy "hülyeséget csináltam, rálőttem egy rendőrre". A férfi az apja bocsánatát kérte, aki ezt megtagadta, miután a fia "megsebesített egy rendőrt".



Az elkövető apja, a testvére és az unokatestvére azonnal önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették őket, a két utóbbi kihallgatása vasárnap is folytatódott, de az apa őrizetbe vételét szombat este megszüntették.



Elemzők szerint egyelőre semmilyen magyarázat nincs arra, hogy miért kezdett szombat reggel ámokfutásba az elkövető, aki miután a közúti ellenőrzésen rálőtt a rendőrökre, ismét használta a sörétes puskáját: egy bárban fogta rá a fegyvert a vendégekre, el is sütötte, de nem talált el senkit. Autóját később egy dél-párizsi kerületben hagyta, és egy másikat vitt el, amelynek tulajdonosát, egy nőt, pisztolyával kényszerített az autó átadására. A gépkocsit az Orly repülőtér mellett később megtalálták.



Egy rendőri forrás az AFP francia hírügynökségnek azt mondta, nem tudják, hogy előre megfontolt merénylet történt, vagy pedig a közúti ellenőrzést követően döntött az különösen veszélyes elkövető a támadássorozatról.