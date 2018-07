Továbbra sem köthetnek ki az NGO-hajók az olaszországi partoknál

Az olasz hatóságok továbbra sem engedik kikötni az NGO-mentőhajóját az olaszországi partoknál , így a hajó Spanyolország fele indult el szerdán.



A Proactiva Open Arms egyik mentőhajója szerdán elhagyta az olasz felségvizeket és a spanyol partok fele vette útját.



Az NGO Open Arms nevű hajóján kevés migráns tartózkodik, köztük egy a tengerből kedden kimentett nő, és a fedélzeten van két holttest is.



Az NGO-hajónak az olasz belügyminiszter Matteo Salvini korábban megtagadta a kikötést, majd engedélyezte, hogy a túlélő nőt és a két holttestet Szicíliába hozzák. A szervezet viszont közölte, hogy nem kíván olaszországi partokon kikötni, mivel fenáll a veszély, hogy az olasz hatóságok lefoglalják a hajót.



Az NGO közösségi oldalán számolt be arról, hogy a líbiai parti őrség egyik hajója fedélzetére vett 158 migránst egy gumicsónakról: többen viszont ezt megtagadták, ezért a líbiaiak elsüllyesztették a gumicsónakot rajta emberekkel. A tengerből az Open Arms egy életben maradt asszonyt emelt ki, valamint két halottat. A szervezet a történteket felvételekkel rekonstruálta hangoztatva, hogy a líbiai parti őrség "Olaszország fizetett gyilkosa". Az olasz belügyminiszter elutasította a vádakat, a tárca szerint az NGO közölte információk hamisak. A római belügyminisztérium bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben. Matteo Salvini szerint a Proactiva azért választotta Spanyolországot, mivel fél az olasz hatósági vizsgálattól.



A líbiai parti őrség is tagadta, hogy embereket hagytak volna vízbe veszni. A líbiai parti őrség hajóján egy német és egy líbiai újságíró is jelen volt, mindketten cáfolták a Proactiva Open Arms vádjait hangsúlyozva, hogy a líbiai fél senkit sem hagyott magára. Egy másik szemtanú, Erasmo Palazotto olasz baloldali politikus szerint, aki az Open Armson tartózkodott, két különböző mentés történt, és az egyik esetben egy anya és gyermeke valóban életét veszítette.



Az Infomigrants francia portál hírei szerint a Sarost 5 nevű cargohajó 40 migránst vett fedélzetére a tengeren. A teherhajó jelenleg Tunézia vizein várakozik, miután Tunézia, Málta és Olaszország is megtagadta, hogy ott tegye partra az embereket.



Corrado Lorefice a szicíliai Palermo érseke azt mondta, Európa zsákmányolja ki Afrikát mégsem segít a kontinensnek. Matteo Salvini úgy válaszolt, nem Afrika szegényeinek érkezését kellene szorgalmazni, a kormány feladata mindenekelőtt az olasz szegények segítése.



Alfonso Bonafede olasz igazságügyi államtitkár kijelentette, a római kormány nem folytat harcot az NGO-kal. A kormány egységes és Giuseppe Conte miniszterelnök megmutatta, hogy be lehet vonni a többi európai országot: olyasmit tettünk, amit eddig egyetlen olasz kormány se (...) a római kormány nem azt üzeni, hogy "akarjuk" a migránsokat, hanem arra a kérdésre vár választ, hogy "mindenkit befogadunk-e?" - mondta Bonafede, majd hozzátette, hogy - mint fogalmazott - a római kormány egyáltalán nem cinikus és fontosnak tekinti az emberi jogok biztosítását.