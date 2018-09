Továbbra is megosztottak a franciák a migrációt illetően

A franciák továbbra is megosztottak a migrációt illetően: 74 százalékuk szerint Emmanuel Macron államfő jól döntött, amikor a hét elején nem engedélyezte az Aquarius mentőhajó kikötését a francia partoknál, ugyanakkor 51 százalékuk jó véleménnyel van a hajót működtető francia civil szervezetekről - derül ki az Odoxa közvélemény-kutató intézet felmérésből, amelyet pénteken ismertetett a Le Figaro című napilap.



Az SOS Méditerranée és az Orvosok Határok Nélkül (MSF) francia segélyszervezetek 2016 februárja óta mentik a Földközi-tengeren a migránsokat az Aquariussal, amelytől a panamai hajózási hatóság hétfőn visszavonta a regisztrációt, s így feltehetően a legközelebbi kikötést követően nem hajózhat ki többé. A francia szervezetek ezért Franciaországtól, illetve a többi európai országtól kértek új regisztrációt.



A szeptember 26-27-én, 998 nagykorú francia állampolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérést vezető Gael Sliman a konzervatív lapnak elmondta: már egy júniusi felmérés is azt mutatta, hogy a franciák nagyon határozottak a kérdésben, úgy vélik, hogy Franciaország már túl sok embert befogadott, s ez azóta sem változott, így Emmanuel Macron döntése összhangban volt a közhangulattal.



A felmérés arra az ellentmondásra is rávilágított, hogy a franciák harmada egyszerre támogatja az SOS Méditerranée-t és Matteo Salvini olasz belügyminisztert, aki nem kívánja többé megnyitni az olasz kikötőket nem kormányzati szervek által működtetett mentőhajók előtt.



Az is kiderül a felmérésből, hogy miközben a franciák háromnegyede nem akarja, hogy hazája további migránsokat fogadjon be, 42 százalékuk jó véleménnyel van a bevándorlókról.



Az Aquarius az utolsó civil mentőhajó a Földközi-tenger középső részén, amely illegálisan Európába tartó hajótörött bevándorlóknak nyújt segítséget. A máltai kormány kedden jelezte, az Aquarius fedélzetén tartózkodó migránsok Máltán szállnak partra, és onnan azonnal négy országba, köztük Franciaországba szállítják őket.



Emmanuel Macron francia államfő közölte, hogy Franciaország azért nem engedte a mentőhajót a francia partoknál, Marseille-ben kikötni, mert a kormány nem szeretné "politikai provokációk miatt megsérteni a nemzetközi jogot", amely alapján a hajónak a legközelebbi biztonságos kikötőben kell a migránsokat partra tennie, és "nem szeretné a szélsőjobboldalt erősíteni azzal, hogy kitárja az országa kapuit".