Továbbra is feszült a helyzet Donyeckben, nincs víz, Avgyijivkából evakuálják a civileket

Eközben a napok óta tüzérségi támadások sújtotta, ukrán ellenőrzésű Avgyijivkában megkezdődött azoknak a lakóknak az evakuálása, akik el akarják hagyni a települést. A délelőtti órákban a jelenleg 15-16 ezer lakosú településen mindössze mintegy 200-an kérték kimenekítésüket. Sajtójelentések szerint főként szülők kérték gyerekeik elszállítását.



Pavlo Zsebrivszkij Donyeck megyei kormányzó szerint Avgyijivkában már van ivóvíz és gáz, és már az áramellátás helyreállításán is dolgoznak. Szerinte nincs különösebb pánik a településen, és folyamatosan érkeznek segélyszállítmányok a környező városokból. A belügyminisztérium közlése alapján csaknem 900-an töltötték a településen felállított melegedősátrakban az éjszakát, mivel a lakásokban nincs fűtés a közel mínusz 15 Celsius-fokos fagyban.



Közben szerdán a helyi vízművek közölte, hogy a délelőtti órákban a megyeszékhelyen, Donyeckben, valamint a mellette lévő - szintén a frontvonal szakadár ellenőrzésű oldalán fekvő - Makijivka település egy részén állt le a vezetékes vízszolgáltatás, miután megrongálódott az ottani szűrőállomást árammal ellátó elektromos vezeték.



A kijevi hadműveleti parancsnokság szokásos közleményében szerdán arról számolt be, hogy az elmúlt napban összesen 86-szor nyitottak tüzet az ukrán katonák állásaira a front teljes hosszán a szakadár erők, amelyek a minszki egyezményekben tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű nehéztüzérségi fegyvereket, ezek között Grad rakéta-sorozatvetőket is bevetettek. A parancsnokság szerint egy újabb katona elesett és kilenc további megsebesült az elmúlt nap harcaiban. Velük együtt már hivatalosan is legalább hét katona halt meg négy nap alatt, és többtucatnyian sebesültek meg.



Vjacseszav Abroszkin Donyeck megyei rendőrfőnök arról tájékoztatott, hogy szerdán egy 61 éves nő holttestét találták meg Avgyijivka egyik utcáján, az áldozatot számos repesztalálat érte. Beszámolt arról, hogy még egy polgári személy megsebesült az Avgyijivkát ért tüzérségi támadásokban.



A parancsnokság jelentése szerint kedd éjjel és reggel is rohamot indítottak a szakadárok Avgyijivkánál, a katonák azonban mindkét támadást sikeresen visszaverték.



Moszkvában viszont továbbra is Kijevet vádolják a konfliktus kiélezésével. Az orosz sajtóban úgy értelmezték Ihor Pavlovszkij ukrán védelmi miniszterhelyettes újságíróknak adott egyik nyilatkozatát, hogy közvetve elismerte: az ukrán fegyveres erők támadó műveleteket hajtanak végre a Donyec-medencében. Pavlovszkij ugyanis az orosz média szerint az avgyijivkai helyzetről szólva azt mondta, hogy az ukrán katonák "méterről méterre, lépésről lépésre haladnak hősiesen előre". Alekszandr Lukasevics, Oroszország állandó EBESZ-képviselője Moszkva részéről ismételten felszólította Kijevet, hogy álljon le a támadásokkal, az ukrán fegyveres erők által végrehajtott műveleteket pedig a minszki megállapodások súlyos megsértésének minősítette.



A DAN szakadár hírügynökség azt jelentette, hogy Donyeckben egy mentőautó mellett csapódott be egy tüzérségi lövedék, és a benne ülő három civil sebesüléseket szenvedett. A hírforrás arról is beszámolt, hogy egyik újságírójuk és egy orosz tévé operatőre repesztalálattól könnyebben megsebesült Donyeckben, mindkettőt a helyszínen ellátták a kiérkező rendőrök. A DAN beszámolóiban az ukrán fegyveres erőket vádolja azzal, hogy nehéztüzérséggel lövik a megye szakadár ellenőrzésű részét.