További holttestekre bukkantak az olasz lavina után

További holttesteket emeltek ki a mentőcsapatok szerdán az egy héttel korábban lavina által betemetett közép-olaszországi Rigopiano szálloda romjai alól, és ezzel 21-re emelkedett a katasztrófa halálos áldozatainak száma, további nyolc embert pedig még mindig keresnek.



Szerdára virradóra két nő és egy férfi tetemére bukkantak, és kedden is több holttestet emeltek a felszínre. Bár egyre fogy a remény, hogy túlélőket találhatnak, a mentőcsapatok nem adják fel a keresést.



Kedden sor került a lavinaszerencsétlenség első áldozatainak temetésére. Farindolában szakadó esőben hantolták el a hotel egyik pincérét. Szinte az egész település ott volt a templomban, hogy végső búcsút vegyen a 42 éves férfitől.



"Az életüket vesztett áldozatokkal együtt szívünk egy darabja örökre ott marad összetörve a szálló romjai alatt" - mondta Ilario Lacchetta, Farindola polgármestere.



Olaszország szerdán az előző napi mentőhelikopter-szerencsétlenség hat halálos áldozatát is gyászolta. A mentőhelikopter egy balesetet szenvedett síelőt szállított a közép-olaszországi Abruzzo régió székvárosának, L'Aquilának a kórházába, amikor lezuhant. A helikopteren utazott a rigopianói mentési akció két résztvevője is.