Tovább szigorította a menedékjogot az osztrák kormány

Újabb szigorító intézkedésekről határozott az osztrák kormány szerdán a menedékjog terén annak érdekében, hogy felvegyék a harcot az illegális bevándorlással és a menekültstátusszal való visszaélésekkel szemben - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár bécsi sajtótájékoztatóján.



Heinz-Christian Strache alkancellár az újságírók előtt hangsúlyozta, hogy fontos lépésekről van szó, amelyek célja, hogy megszüntessék a visszaéléseket.



Az újonnan elfogadott szabályok értelmében az osztrák hatóságok ezentúl betekintést nyerhetnek a menekültek mobiltelefonjainak tartalmába, hogy adatokat szerezzenek a menedékjogért jelentkezők által korábban megtett útvonalról. Ha a menekülteknél van pénz, az osztrák hatóságok 840 euróig terjedő eljárási díjat számíthatnak fel. Továbbá azokat, akik bűncselekményt követnek el, azonnal őrizetbe veszik és kitoloncolják az országból, és ez a kiskorú bűnelkövetőkre is vonatkozik. Abban az esetben pedig, ha egy menedékkérő "vakációra" visszatér hazájába, akkor elveszíti tartózkodási jogait Ausztriában - fejtette ki Strache, aki egyúttal a kisebbik kormánypárt, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője.



Sebastian Kurz is úgy fogalmazott, hogy olyan "intézkedéscsomagról" döntött a kormány, amellyel az esetleges visszaéléseket akarják kiküszöbölni.