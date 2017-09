Tovább növekedett a mexikói földrengés halálos áldozatainak száma

A hatóságok szerda késő este még 225 halálos áldozatról számoltak be, és nyolcszáz volt a sebesültek száma.A mentőalakulatok négy napja kutatnak romok között a túlélők után, egyelőre csak kézi eszközökkel, de mivel egyre kevesebb az esély arra, hogy még életben maradottakra bukkannak, hamarosan nehézgépeket is bevetnek. Egyelőre csak azoknál az épületeknél dolgoznak földgyaluk, ahol biztosan tudni lehet, hogy senkit sem találnak a romok alatt, illetve ott, ahol attól tartani attól, hogy az épületmaradványok más épületek épségét veszélyeztetik.Szemtanúk elmondták, hogy a szerencsétlenség sokkal súlyosabb is lehetett volna, számos épület ugyanis nem egyből roskadt össze, hanem fokozatosan dőltek össze a szerkezeti elemei, ami időt hagyott az embereknek a kimenekülésre. Máshol maradt bent elég levegő és tér, ahol az emberek túlélhették a rengést.A nagy erejű, 7,1-es fokozatú földmozgás helyi idő szerint kedd délután negyed kettő előtt nem sokkal történt, központja a Puebla szövetségi tagállam Raboso településének közelében, a fővárostól mintegy 120 kilométerre délkeletre, 51 kilométeres mélységben volt. A mexikói földrengéstani intézet legfrissebb adatai szerint az első nagy erejű földmozgást számos utórengés követte, csupán a fővárosban 11 utórengést észleltek.Jóllehet a földrengés központja Pueblában volt, a legnagyobb pusztítást Mexikóvárosban vitte véghez, ahol negyven épület dőlt romba, 137-en haltak meg. Ezt részben azzal hozzák összefüggésbe, hogy a főváros egy kiszáradt tó fenekére épült, és a talaj sajátosságai miatt a rengés következményei ott súlyosabbak lehetnek, mint akár a tőle több száz kilométerre történt földrengés fészke felett.