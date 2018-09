Tovább emelkedett az indonéziai földrengés és szökőár halálos áldozatainak száma

A korábbi beszámolók még 420 halottról szóltak.



Sok embert eltűntként tartanak nyilván, 540-en súlyosan megsérültek - számoltak be a hatóságok. A halálos áldozatok többsége a mintegy 350 ezer lakost számláló, a tenger partján fekvő palui területről való. Ennek egyik magyarázata az, hogy a természeti katasztrófa idején sokan tartózkodtak a tengerparti strandon, ahol fesztivált tartottak éppen.



Egy katasztrófavédelmi tisztviselő elmondta, hogy a földrengést követő szökőár óránként 800 kilométeres sebességgel száguldott a nyílt tengeren. A partra több mint három méter magas hullámok csaptak le.



A mentőalakulatoknak sikerült egy nőt élve kimenteni az egyik szálloda, a Roa Roa romjai közül. A szálláshely tulajdonosa elmondta, hogy mintegy hatvan ember lehet még a romhalmaz csapdájában. Egy bevásárlóközpontnál emberek százai kutatnak hozzátartozóik után a törmelékek között.



A hatóságok és a nem kormányzati szervezetek egy másik terület, a Palutól északabbra fekvő Donggala halásztepelülés miatt is aggódnak, az ott történtekről ugyanis egyelőre nem érkeztek jelentések, a megrongálódott utak és a távközlés rossz állapota miatt.



További gondot okoz a sérültek ellátása, egyrészt mert a térségben lévő kórházak megrongálódtak, másrészt azért, mert olyan nagy a sérültek száma. Számos beteget a szabad ég alatt ápolnak.



A jakartai kormány 37,6 millió dollárt különített el a mentési munkálatok végrehajtásához és a segélyezésre.



A területet egyébként további 170 rengés érte. Szombaton megnyitották a palui repülőteret, amely több mint 20 órán át zárva tartott. A légikikötő azonban kizárólag segélyszállítmányokat fogad majd - jelentette be a légügyi hatóság szóvivője.



Értesülések szerint a reptér irányítótornya is megrongálódott, illetve egy légi irányító meghalt az épületben.