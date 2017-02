Totális közlekedési káoszra kell számítani Rómában

Szerdán az olasz főváros tömegközlekedési dolgozói négy órás munkabeszüntetést tartanak, csütörtökön pedig az Alitalia olasz légitársaság munkavállalói sztrájkolnak, de a járatok egy része már szerdán sem közlekedik.



Az olasz nagyvárosokat és főleg Rómát tüntetésekkel is megbénító hat napos taxis sztrájkot a tömegközlekedési dolgozók munkabeszüntetése követi.



Szerdán reggel fél kilenctől négy órán át leáll a római busz-, villamos-, metróközlekedés, valamint az olasz fővárost szolgáló helyi vasúti járatok is.



Az Atac római közlekedési vállalat dolgozói azért sztrájkolnak, mivel úgy vélik, hogy egyre veszélyesebb munkafeltételek között végzik a munkájukat a járművek előrehaladott kora és a közbiztonság romlása miatt is.



Ezzel egy időben az Alitalia belföldi járatai közül elsőként a Szardíniára tartó repülőgépek állnak le, majd csütörtökön az Alitalia többi belföldi és külföldi járatának indulása és érkezése is akadozni fog.



A légitársaság a járatok hatvan százalékos törlésével számol.



A dolgozók a sztrájkkal a tavaly év végén lejárt kollektív szerződésük megújítását sürgetik, amelyet - az érdekképviseletek szerint - a vállalat egyoldalúan módosítani akar, akár kétezer dolgozó elbocsátásával.



Péntekre a közép-olaszországi Lazio tartomány távolsági buszvonalainak dolgozói hirdettek 24 órás sztrájkot.