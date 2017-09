Törökország küldi az első humanitárius segélyt a rohingjáknak

Kalin kiemelte, hogy ez lesz az első külföldi segélyszállítmány Mianmar nyugati részébe. Közölte: a lépésre azután kerül sor, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden telefonon egyeztetett a kérdésről Aung Szan Szú Kjí mianmari vezetővel.



A szóvivő elmondta: a távol-keleti ország jóváhagyta, hogy a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) képviselői belépjenek a térségbe és a helyi hatóságokkal összehangolva első körben ezer tonna élelmiszert, egyebek között rizst és szárított halat, továbbá ruhát osszanak szét a rászorulók között. A műveletet biztonsági okokból katonai helikopterek segítségével végzik.



Kalin jelezte: Ankara tervei szerint a későbbiekben orvosságot és különféle egészségügyi eszközöket is rendszeresen küld majd Mianmarba.



Erdogan, aki hosszú ideje vezető szerepre törekszik a muzulmán világban, kedden azt mondta Szú Kjínek, hogy a rohingjákkal szembeni erőszak sérti az emberi jogokat. A török államfő a beszélgetés során azt is leszögezte, hogy a mianmari események mély aggodalmat váltottak ki a muszlim országokban.



Az északnyugat-mianmari Arakán államában több mint egymillió, főként muzulmán, kisebb részben hindu vallású rohingja él. A mianmari kormány a szomszédos Bangladesből származó illegális bevándorlóknak tekinti őket, nem hajlandó állampolgárságot adni nekik, így jogfosztottak, utazásukat korlátozzák. Az 56 milliós Mianmar lakosságának nagy része buddhista. Bangladesben is egyre ellenségesebben viszonyulnak az ott élő több mint 400 ezer rohingjához, akik az 1990-es években menekültek a szegény ázsiai országba.



Arakánban múlt héten rohingja lázadók összehangolt támadást indítottak több rendőrőrs és egy katonai támaszpont ellen. Az Arakáni Rohingja Üdvhadsereg (ARSA) nevű lázadó csoport rajtaütései nyomán fegyveres összecsapások törtek ki, és a mianmari hadsereg "tisztogató műveletbe" kezdett. A harcokban több mint négyszáz ember - zömében rohingja gerilla - vesztette életét. Az ENSZ hétfői jelentése szerint a rohigják közül eddig közel 90 ezren menekültek át Bangladesbe.



Az északnyugat-mianmari szövetségi államban legalább 250 ezer ember nem jut élelmiszersegélyhez, miután a harcok miatt az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) felfüggesztette az élelmiszerosztást.



A térségben a helyzet nagyon feszült a humanitárius szervezetek számára, amióta a gyakorlatilag az Aung Szan Szú Kjí Nobel-békedíjas egykori ellenzéki vezető által irányított kormány megkérdőjelezte a működésüket, arra hivatkozva, hogy a lázadók táborában élelmiszercsomagokat találtak.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerda este a mianmari határ közelében fekvő délkelet-bangladesi Cox's Bazarba látogat, hogy csütörtökön személyesen keresse fel a menekültek ottani sátortáborait.