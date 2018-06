Török választások - A nacionalisták listát tettek közzé az őket bírálókról

A kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) választási szövetségese egyúttal köszönetet mondott nekik, hogy a "rágalmakkal, a vádaskodással és a gyanúsítgatásokkal" sikerre vezették a MHP-t az előrehozott parlamenti választásokon.



A 70 nevet tartalmazó listát a MHP egész oldalas hirdetés formájában, "köszönetmondás" címmel számos sajtóorgánumban megjelentette, köztük a kormányközeli Sabahban és a nagy múltú Hürriyetben is. A MHP-hez közeli Bengütürk televízióban fel is olvasták a névsort.



A párt azt írta: "megállás nélkül becsméreltek, könnyedén vádaskodtak és fáradhatatlanul mélyítették a MHP-vel szembeni ellenszenvet. Sokkal tartozunk nekik. Amit tettek, írtak, leromboltak és mondtak, nem felejtjük soha."



Kiemelték: a vasárnapi választás megmutatta, hogy a török nép nem ül fel a lejárató hadjáratnak, nem hisz a rágalmazóknak, valamint nem mond le az erkölcsről és az igazságról.



Devlet Bahceli, a MHP elnöke az üzenetben külön köszönetet mondott a számtalan rágalomért és a "meghökkentő vádakért".



A listán szerepelnek ellenzéki lapok, például a Sözcü, a Cumhuriyet, az Aydinlik és a Yeni Cag újságírói, de számos kormányközeli publicista is az ország népszerű újságjaiból, köztük a Sabahból, a Hürriyetből, a Habertürkből, a Milliyetből, a Starból, a Vatanból és a Yeni Safakból. A szövegben néhány közvélemény-kutató cég vezetőjének, továbbá egyetemi tanárnak és televíziós személyiségnek a neve is olvasható.



Ismail Saymaz, a tekintélyes Hürriyet újságírója is felkerült a listára. Saymaz Twitter-fiókján visszautasította, hogy vádaskodott. Csak a munkáját végezte, elemzett és kritizált - írta.



Kadri Gürsel, a kormánykritikus Cumhuriyet újságírója humorosan reagált a hírre. Mint fogalmazott: "újságíróként csak örömmel tölt el, hogy nem felejtik el, amit írok és mondok".



Bahceli az utóbbi hetekben nyilvánosan is nehezményezte, hogy a sajtó közreműködésével Törökországban az az általános vélekedés terjedt el, hogy a MHP a politikai túlélés, a parlamentbe való bejutás, illetve a választások után formálódó végrehajtó elnöki rendszerben betölthető előnyös pozíciók reményében fogott össze az AKP-val.



Mióta a MHP-n belüli ellenzék tavaly októberben kivált és megalapította a Jó Pártot (IP), az élen Meral Aksenerrel, a közvélemény-kutató cégek a MHP gyenge szereplését jósolták. A felmérések alapján az MHP a parlamentbe jutás közelébe sem juthatott volna.



Ennek ellenére a MHP a parlamenti szavazás 99,5 százalékos feldolgozottságánál a szavazatok 11,1 százalékéval és 49 képviselővel rendelkezik.



A Jó Párt mindazonáltal közel annyi szavazatot kapott, mint a MHP, jelenleg 9,96 százalékon áll, és eszerint 43 képviselője lehet. Az IP bár nem érte el a 10 százalékos parlamenti küszöböt, az ellenzéki pártszövetség keretében indult, így mindenképpen bejut a parlamentbe. Aksener az elnökválasztáson csak negyedik helyezést ért el.