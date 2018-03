Török parlamenti képviselő: Európa 20 év múlva muszlim lesz

A képviselő a török Parlament Információs Biztonsági Bizottság elnöki tisztségét tölti be, és szerinte Európa már most is muszlim ellenőrzés alatt áll. - írja az Origo.hu A képviselő szerint a Marokkóból, Tunéziából, Algériából, Afganisztánból, Pakisztánból, Irakból és Iránból érkező emberek már problémát jelentenek Európának, mivel ezek az emberek mind muszlimok.

Most elértünk egy olyan szintre, hogy Brüsszelben a leggyakoribb név a Mohamed, a második leggyakoribb név pedig a Melih (Malih), a harmadik pedig az Ayse (Aisa).

- mondta a török politikus.

Ezzel a növekvő tendenciával a muzulmán népesség számarányát tekintve nagyobb lesz Európában, mint a keresztény populáció.

A tendencia nacionalista, iszlám ellenességhez vezetett, emiatt a kisebb pártok emelkednek fel. Európa biztosan muzulmán lesz a török politikus szerint.

Nagyon hatékonyak vagyunk ott, ha Allah is úgy akarja. Ebben biztos vagyok.

– tette hozzá az Igazság és Fejlődés Pártjának politikusa.