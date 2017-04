Török népszavazás: Stoltenberg a jogállamiság tiszteletben tartására szólította fel Ankarát

"Törökországnak természetesen jogában áll megvédenie magát, és igazságszolgáltatás elé állítani azokat, akik az elvetélt puccskísérlet mögött állnak, de ezt a jogállamiság maradéktalan tiszteletben tartásával kell tenni" - mondta Stoltenberg Vallettában, ahová az EU védelmi minisztereinek tanácskozására érkezett.



Stoltenberg hangsúlyozta, hogy Törökország több oknál fogva is kulcsfontosságú szövetséges, kiváltképp a geostratégiai elhelyezkedése miatt, mert határos a háború sújtotta Irakkal és Szíriával, továbbá közel fekszik Oroszországhoz is. Felhívta a figyelmet arra, hogy Törökországban sok terrortámadás történt, több mint bármely más szövetséges országban.



Az Anadolu török állami hírügynökség szerdai jelentése szerint Törökországban elfogatóparancsot adtak ki 3224 ember ellen a tavaly júliusi puccskísérletért felelőssé tett, Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatához fűződő állítólagos kapcsolata miatt. Közülük több mint 1110 embert már őrizetbe is vettek. Az ország mind a 81 tartományára kiterjedő szerdai rajtaütés-sorozat az idei év eddigi legnagyobb razziája volt, mintegy 8500 rendőr vett részt benne.



A belügyi tárca legutóbb április 2-án közölt adatai szerint tavaly július 15. óta 113 260 embert vettek őrizetbe a hatalomátvételi kísérlettel összefüggésben, közülük 47 155-öt előzetes letartóztatásba is helyeztek. Közülük 10 732-en rendőrök, 7463-an katonák, köztük 168 tábornok, 2575-en bírák és ügyészek, 26 177-en civilek.



A letartóztatások mellett közel 120 ezer embert menesztettek vagy függesztettek fel állásából egyebek közt a katonaság, a rendőrség soraiból, az oktatás, a média és az igazságszolgáltatás területéről, azzal gyanúsítva őket, hogy kapcsolatban álltak a gülenista mozgalommal vagy más, Törökország által terrorszervezetnek nyilvánított csoportokkal.