Török minisztereket büntet az USA kormánya, Ankara azonnali válaszlépésekkel fenyeget

Az Egyesült Államok kormánya Andrew Brunson amerikai lelkipásztor fogva tartására hivatkozva szerdán szankciókkal sújtotta a török belügyminisztert és az igazságügyi tárca vezetőjét.



A döntést Steven Mnuchin pénzügyminiszter aláírásával az amerikai pénzügyminisztérium hozta nyilvánosságra.



A büntető intézkedések értelmében zárolják Abdülhamit Gül török igazságügyi miniszter és Süleyman Soylu belügyminiszter amerikai javait, egyúttal megtiltják, hogy amerikai állampolgárok bármiféle üzleti kapcsolatba kerüljenek a török kormány e két tagjával.



"Brunson lelkipásztor török tisztségviselők általi igazságtalan fogva tartása és folyamatos zaklatása egyszerűen elfogadhatatlan" - fogalmazott közleményben az amerikai pénzügyminiszter.

Mnuchin leszögezte: "Trump elnök többször is világossá tette, hogy az Egyesült Államok elvárja Törökországtól a lelkipásztor azonnali szabadon bocsátását".



Donald Trump amerikai elnök már a múlt héten szankciókkal fenyegette meg Törökországot, miután a Recep Tayyip Erdogan török államfővel folytatott telefonbeszélgetésén sem sikerült elérnie az amerikai lelkipásztor szabadon bocsátását. Trump és Erdogan viszonya korábban kifejezetten szívélyes volt.



Amerikai és izraeli sajtóértesülések szerint a háttérben esetleges tárgyalások folynak arról, hogy egy Izraelben letartóztatott török állampolgár szabadon bocsátásának fejében Andrew Brunson is visszakaphatná szabadságát. E háttértárgyalásokat Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő cáfolta, amerikai részről nem volt hivatalos állásfoglalás.



A török kormánytagok ellen hozott amerikai büntető intézkedések bejelentését az első elemzések úgy értékelik: olyan mélypontra süllyedt az amerikai-török viszony, mint 1974-ben, Ciprus török inváziója után.



Az amerikai-török viszonyt az elmúlt években több tényező zavarta meg. Ankara haragját váltotta ki, hogy Washington támogatja a Szíriában harcoló kurd milicistákat, akiket Törökország terroristáknak tart. Terheli a viszonyt, hogy az Egyesült Államok nem hajlandó kiadni Törökországnak Fethullah Gülent. Washingtont pedig az ingerelte fel, hogy Ankara Sz-400-as rakétavédelmi rendszert vásárolt Moszkvától, és Brunson tiszteletes mellett más amerikai állampolgárokat és konzulátusi alkalmazottakat is fogva tart.



Késlekedés nélküli válaszlépéseket helyezett kilátásba Washingtonnal szemben a török külügyminisztérium szerdán.



A külügyi nyilatkozat szerint erre az értelmetlen agresszív magatartásra Ankara késlekedés nélkül "ugyanazzal" válaszol. A nyilatkozat egyúttal arra szólítja fel Washingtont, hogy álljon el a török minisztereket sújtó korlátozásaitól.



A török külügyminisztérium helytelennek nevezte Washington döntését és határozott tiltakozását fejezte ki a lépéssel szemben. Mint írták: a szankciók nem összeegyeztethetőek az "állam komolyságával", de nem magyarázhatóak a jog és az igazság fogalmaival sem.

Hozzátették: az amerikai döntés tiszteletlenül beleavatkozik Törökország jogrendszerébe, valamint ellentétes a török-amerikai kapcsolatok "lényegével", és "nagy károkat okoz a két ország közötti gondok megoldására irányuló konstruktív erőfeszítéseknek" is.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter a Twitter-fiókján reagált a szankciók hírére. Közölte: amíg az Egyesült Államok vezetése nem ismeri fel, hogy jogtalan követeléseit ilyen módon nem tudja elérni, a problémákat nem tudják megoldani.



Az egyik érintett miniszter, Abdulhamit Gül szintén Twitteren tett közzé egy bejegyzést.

Aláhúzta: ő Törökország földjén él és hal meg. Nyomatékosította: még egy fája, de egyetlen kurusa (török váltópénz) sincs az Egyesült Államokban vagy bárhol máshol Törökországon kívül. Ha megadatik, talán egy nap majd szülőföldjén, a délkelet-törökországi Gaziantep tartományban vesz magának egy kis olajfaligetet - fogalmazott.



Süleyman Soylu török belügyminiszter egyelőre nem reagált az őt is érintő amerikai korlátozásokra.



Andrew Brunsont a 2016. júliusi török puccskísérlet után néhány hónappal tartóztatták le Izmirben, ahol egy kis protestáns templom prédikátora volt. A vádirat szerint az évtizedek óta Törökországban élő lelkész támogatja az összeesküvésért felelőssé tett nemzetközi gülenista mozgalmat - amelynek a török származású, Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok a vezetője -, továbbá a szeparatista Kurdisztáni Munkáspártot (PKK), és kémkedett az Egyesült Államok javára. Ugyan a PKK-t Ankara mellett Washington is terrorszervezetnek tartja, Törökország a Gülen-hálózatot is annak tekinti. Brunson cáfolta az ellene felhozott vádakat.



A lelkipásztor ügye régóta terheli az amerikai-török viszonyt, de viszály csak azután robbant ki Ankara és Washington között, hogy a több mint másfél éve előzetesben ülő Brunsont múlt szerdán "egészségügyi gondokra" hivatkozva házi őrizetbe helyezték.



A lelkipásztor ügyvédje, Ismail Cem Halavurt hétfőn azzal a kérelemmel fordult a bírósághoz, hogy oldják fel védence házi őrizetét és kiutazási tilalmát Törökországból, de a törvényszék kedden ismét elutasította a férfi szabadon bocsátását.



Brunson perében a következő tárgyalást október 12-én tartják.