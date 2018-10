Tömeggyilkosok tisztelője volt a kercsi ámokfutó

Tömeggyilkosok tisztelője volt Vlagyiszlav Roszljakov, aki október 17-én 20 embert megölt és további mintegy ötvenet megsebesített egy kercsi középiskolában, amelynek maga is tanulója volt - írta pénteki számában a Kommerszant című orosz napilap.



A lap szerint ismerősei hallgatag, visszahúzódó tizenévesként jellemezték Roszljakovot, ami - mint kiderült - egybeesik a sorozatgyilkosok egyik alaptulajdonságával. Egyik tanulótársának apja elmondta, hogy a későbbi ámokfutót aligha érhette sérelem az osztályában, mert oda rendes gyerekek jártak, és nyugodt volt a légkör.



A nyilatkozó szerint a kercsi ámokfutó gyakran mesélt egy, az egyesült államokbeli Columbine középiskolájában 1999-ben történt ámokfutásról készült filmről. Akkor két diák egy tanárt és 12 tanulótársát gyilkolta meg, valamint több mint 20 embert megsebesített, mielőtt öngyilkosságot követett el a Colorado állambeli tanintézményben. Roszljakov szeretett egyéb hasonló témákról is beszédbe elegyedni.



A fiúról elmondták, hogy állandóan egy bajonettet hordott magánál, és hogy tavaly kis híján kicsapták az iskolából, mert könnygázt permetezett szét a tanintézményben. Többek szerint az iskolai pszichológusoknak fel kellett volna figyelniük arra, hogy hajlamos az agresszivitásra. Emellett a fegyverbolt is jelezhette volna a rendőrségnek, hogy egy, a 18. életévét éppen csak betöltött fiú 150 lőszert vásárolt, ami még vérbeli vadászok esetében is ritkaságszámba ment.



A Kommerszant úgy tudja, hogy Roszljakov gépén a nyomozók találtak egy kollázst, amelyben a Doom elnevezésű lövöldözős videojáték egyik jelenetét összekombinálta a saját iskolája folyosóiról és helyiségeiről készült alaprajzzal. A Telegram közösségi médiumban profilképként Anatolij Onoprienko portréját töltötte fel, akit 52 ember meggyilkolása miatt életfogytiglanra ítéltek és aki 2013-ban halt meg a zsitomiri börtönben. A Twitter-fiókját "Meg akarok halni" néven vezette.



Az elkövető által az interneten leggyakrabban alkalmazott keresőszavak a "sörétes puska", a "terror", a terrorista", a "Szajga" (orosz vadászfegyver-típus), az "átalakítás", az "IÁ" (Iszlám Állam) és a "kivégzés" voltak. Roszljakov több olyan videót is megnézett a világhálón, amely emberek megöléséről és feldarabolásáról készült. A lap szerint nem kizárt, hogy Roszljakov ukrán szélsőségesekkel levelezhetett a bombakészítésről.



Mihail Vinogradov törvényszéki pszichiáter úgy vélekedett, hogy az elkövető öngyilkosságra hajlamos, skizofrén személyiség volt, akit a család és az iskola is elhanyagolt. Osztálytársának apja szerint Roszljakov a támadást megelőző két napon beteget jelentett.