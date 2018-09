Tömegbe hajtott a büntetett előéletű sofőr: három halott, negyvenhárom sérült

Három ember meghalt és negyvenhárman megsérültek szerdán annak nyomán, hogy egy autó hajtott a dél-kínai Hengjanghoz tartozó Misui település egyik terén a tömegbe - közölte a városvezetés.



A hatóságok őrizetbe vették a büntetett előéletű sofőrt. Az 50-es évei közepén járó férfit korábban a többi között kábítószerkereskedelem, illetve gyújtogatás vádjával többször elítélték.



A The Paper nevű kínai hírportál tudomása szerint a terepjárót vezető férfi több járókelőt is elütött, majd a járműből kiszállva késsel támadt az emberekre.



Az állami médiában megjelent felvételeken látni lehetett, hogy több holttest is a földön fekfekszik, miközben járókelők próbálnak a sérülteken segíteni.



Az első hivatalos közlemények nem utalt arra, hogy terrorcselekmény történt volna.