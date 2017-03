Többtucatnyi dzsihadistával végzett a kenyai hadsereg Szomáliában

Joseph Owoth katonai szóvivő tájékoztatása szerint a szomáliai szélsőséges csoport számos tagja megsebesült a kenyai határhoz közeli Afmadow térségében csütörtökön kitört harcokban, amelyek során a kenyai katonák tönkretették, illetve elkobozták az al-Shabaab több járművét és fegyverét. A beszámolóból kiderült, hogy az Afrikai Unió szomáliai békefenntartó missziójában (AMISOM) részt vevő kenyai csapatok tüzérségi fegyvereket és helikoptereket vetettek be az iszlamisták ellen. Az al-Shabaab 57 terroristájának halálát megerősítette Twitter-oldalán az AMISOM is.



Nairobi 2011 októberében küldött katonákat Szomáliába az al-Shabaab elleni harc támogatására, és Kenya azóta a dzsihadisták egyik célpontjává vált. Az utóbbi években a kelet-afrikai ország területén elkövetett merényletek több száz ember életét oltották ki.



Az al-Shabaab a szomáliai kormányt a terrorellenes küzdelemben támogató AMISOM katonai bázisait is célba veszi, és már több száz katona halálát okozta. A legsúlyosabb ilyen támadás 2016 januárjában történt, akkor 180 kenyai katona vesztette életét.



Az al-Shabaab Szomália déli és középső részén nagy területeket tart ellenőrzése alatt, és rendszeresen intéz támadásokat polgári létesítmények ellen is.