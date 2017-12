Többen elítélik Trump kijelentését Jeruzsálemről, Netanjahu szerint ez segíti a békét

Ankara is elítéli a bejelentést

Netanjahu: Trump bejelentése történelmi jelentőségű

Törökország aggodalommal fogadja és elítéli Donald Trump amerikai elnök szerdai bejelentését, amely értelmében az Egyesült Államok Izrael fővárosának Jeruzsálemet ismeri el és tel-avivi nagykövetségét is oda költözteti át - írta Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerdán a Twitteren.Cavusoglu bejegyzésében Trump lépését felelőtlennek minősítette. Egyúttal hangsúlyozta: "a döntés a nemzetközi jog és a vonatkozó ENSZ-határozatok nyílt megsértése".A török külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy - "miként arra korábban több ENSZ-határozat rámutatott" - a palesztinok ügyének megoldása csak egy olyan független és szuverén palesztin állam kialakítása révén lehetséges, amelynek fővárosa Kelet-Jeruzsálem.A tárca nyomatékosította: elfogadhatatlan, hogy az Amerikai Egyesült Államok, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja, figyelmen kívül hagyja ezt. Hozzátették: "a palesztinok függetlenné válása történelmi, lelkiismereti és emberi kötelezettség". "A szerdai döntés a béke alapja teljes elpusztításának kockázatát hordozza magában" - fogalmazott a közlemény.A török külügyminisztérium egyúttal arra szólította fel az amerikai vezetést, hogy vizsgálja felül "a rendkívül negatív következményekkel járó döntést" és tartózkodjon az olyan "meggondolatlan" lépésektől, amelyek Jeruzsálem multikulturális identitásának és történelmi státuszának kárt okoznak. Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő szintén a Twitteren reagált Trump szerdai bejelentésre és jogtalannak nevezte azt."Az egész világnak el kell utasítania a döntést és a palesztin nép oldalán kell állást foglalnia" - hangoztatta. Kalin egy, a nap folyamán korábban tartott sajtótájékoztatóján bejelentette: Isztambulban ülésezik jövő szerdán az Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC), mivel Ankara szorgalmazza, hogy a muzulmán országok közösen lépjenek fel Jeruzsálem státuszának ügyében. Recep Tayyip Erdogan török elnök még kedden kijelentette, hogy Törökország Trump döntésének következményeként megszakíthatja diplomáciai kapcsolatait Izraellel.Történelmi jelentőségű Donald Trump amerikai elnök szerdai bejelentése Jeruzsálem elismeréséről Izrael fővárosának, ezt a palesztinokkal kötendő békemegállapodásnak is tartalmaznia kell - hangsúlyozta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök.

Trump bejelentése segíti a békét, és mindenkit a valóság talajához köt"

ENSZ-főtitkár: csakis közvetlen  tárgyalásokon lehet Jeruzsálem státusáról dönteni

- vélekedett az izraeli miniszterelnök az amerikai elnök beszéde után."Nincs olyan béke, amely ne tartalmazná Jeruzsálemet Izrael állam fővárosként"- tette hozzá Trumpot köszöntő szavaihoz. Reuven Rivlin államelnök Izrael hetvenedik születésnapjára adott csodálatos ajándéknak nevezte az amerikai elnöki bejelentést, és köszönetet mondottTrumpnak."A jubileum, a város újraegyesítésének ötvenedik évfordulója után eljött az ideje, hogy nyugalom legyen Jeruzsálemben, és hogy a remény virágzását lássák Izrael fővárosában, azon a helyen, ahová a világ minden tájáról jönnek a zarándokok" - tette hozzá."Jeruzsálem Izrael fővárosaként való elismerése és a nagykövetségek áttelepítése a városba a zsidó nép jogának elismerését jelenti ehhez a földhözés egyben és mérföldkő a békéhez vezető úton" - fogalmazott Rivlin. Rivlin. Jeruzsálem polgármestere, Nir Barkat IS dicséretesnek nevezte Donald Trump amerikai elnök lépését. "Ez a történelmi nyilatkozat egyértelmű üzenetet küld az egész világnak, hogy az Egyesült Államok a zsidó nép és Izrael mellett áll" - mondta Barkat."Nem félünk a fenyegetéstől" - nyilatkozta Gilád Erdan belbiztonsági miniszter. "A biztonsági erok és az izraeli rendorség felkészült minden lehetséges eseményre"- tette hozzá."Jeruzsálem évezredek óta a zsidó nép szimbóluma" - mondta Avi Gabaj, az ellenzéki Munkapárt elnöke. "Örülök, hogy Izrael fennállása hetvenedik évfordulóján fontos barátunk, az Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet fővárosunknak, és felkészül a nagykövetség átadására" - hangsúlyozta. Ezzel szemben a Békét most mozgalom a béke kilátásait romboló, egyoldalú lépésnek nevezte Donald Trump szerdai bejelentését.Csakis az Izrael és palesztinok közötti közvetlen tárgyalásokon lehet határozni Jeruzsálem státuszáról - jelentette ki szerdán António Guterres ENSZ-főtitkár azután, hogy Donald Trump amerikai elnök Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosának.

Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy támogassam az izraeli és palesztin vezetőket annak érdekében, hogy visszatérjenek az érdemi tárgyalásokhoz"

Varsó Tel-Avivot tekinti Izrael fővárosának

- mondta Guterres az ENSZ Biztonsági Tanácsának New York-i épületében megjelent újságíróknak tett rövid nyilatkozatában. "Ebben a nagyon is aggasztó pillanatban világossá akarom tenni: nincsen alternatíva a kétállami megoldásra, nincsen B-terv" - jelentette ki az ENSZ-főtitkár. "Mindig is felszólaltam minden olyan egyoldalú intézkedés ellen, amely veszélyeztetné a kilátást az izraeliek és palesztinok közötti békére" - tette hozzá.Lengyelország "még mindig" Tel-Avivot tekinti Izraeli fővárosának - közölte szerdán Brüsszelben Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter. A PAP hírügynökség által idézett nyilatkozat még azelőtt hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának.

Csak azt mondhatom, hogy még az Egyesült Államokban is viták voltak erről, és feltehetően folytatódnak az utolsó pillanatig, amíg Donald Trump el nem mondja beszédét"

Abbász elítélte Trump döntését

Macron: sajnálatos Trump döntése

- mondta a külügyminiszter. Közölte, hogy Lengyelország még mindig Tel-Avivot tekinti Izrael fővárosának, s ott van az ország nagykövetsége."Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy Izrael legfontosabb intézményei Jeruzsálemben vannak" - tette hozzá Waszczykowski, aki szerint Varsó a közel-keleti békefolyamat sikerében érdekelt, amelyet kétoldalú izraeli-palesztin tárgyalásokkal lehet elérni.Elítélte Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentett azon döntését, hogy Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosának, és elrendelte az amerikai nagykövetség Tel-Avivból Jeruzsálembe történő áthelyezését. A palesztin elnök kijelentette: Trump döntése egyenlő azzal, hogy az Egyesült Államok lemond a közel-keleti békefolyamatban játszott közvetítői szerepéről. Abbász kijelentette azt is, hogy Jeruzsálem "a palesztin állam örök fővárosa"."Ez egy sajnálatos döntés, amelyet Franciaország nem támogat, és amely szembemegy a nemzetközi joggal" - mondta szerdán Algírban a francia elnök, aki egynapos látogatáson tartózkodik az algériai fővárosban.Emlékeztetett arra, hogy ezt kedden személyesen is elmondta Donald Trump amerikai elnöknek telefonon. A francia elnök jelezte, mindent megtesz, hogy megerősítse a békét a régióban, és mindenkit arra kért, hogy "minden áron kerüljék el az erőszakot" és a párbeszédet helyezzék előtérbe. Donald Trump szerdán, a több évtizedes amerikai politikával szakítva bejelentette: az Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosaként.Az amerikai elnök szerint a döntés már régóta esedékes volt, és felszólított a világ többi országát, hogy kövessék az Egyesült Államok példáját. Az eddigi reakciók az amerikai elnök döntésére elutasítóak voltak, kivéve Benjámin Netanjahu izraeli miniszterlenökét, aki azt történelmi jelentőségűnek nevezte. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) szerint Trump döntése "lerombolta a kétállami" megoldást, a Hamász palesztin iszlamista szervezet pedig úgy fogalmazott, hogy Trump az amerikai érdekekért "megnyitotta a pokol kapuját". Az izraeli-palesztin válság kétállami megoldása azt jelentené, hogy Izrael mellett létrejön egy független palesztin állam.