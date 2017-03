Több tucat holttestre bukkantak egy mexikói tömegsírban

A mexikói média helyi idő szerint vasárnap számolt be arról, hogy a Morelos szövetségi tagállam Jojutla városában talált emberi maradványok esetében nem a szervezett bűnözés áldozatairól van szó, s a tetemek némelyikén még bilincs is volt.



A hatóságok keddig folytatják a további holttestek utáni kutatást - mondta Javier Pérez helyi államügyész. Ezt követően a halottakat "méltó módon" újra végső nyugalomra helyezik egy temetőben - tette hozzá.



Morelosban már 2012-ben is megvizsgáltak egy hasonló tömegsírt, amelyben 120 holttestet találtak.