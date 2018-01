Több tucat drága kézifegyvert loptak el egy melbourne-i fegyverboltból

A rendőrségi közlés szerint a négy sísapkás támadó tíz perc alatt több mint 65 kézifegyvert rámolt ki a városközponttól északra fekvő Thornbury negyed egyik fegyveráruházából, majd elmenekült egy lopott autón, amelyre utóbb a közelben, kiégve találtak rá a rendőrök.



"Az eltulajdonított fegyverek alapvetően a feketepiacra kerülnek, és bűnözök kezében kötnek majd ki, ez a legnagyobb aggodalmunk" - jelentette ki Steve Fontana, Victoria szövetségi állam helyettes rendőrparancsnoka kedden a 3AW nevű helyi rádióadónak. Egyúttal aggasztónak nevezte, hogy ezt a rengeteg fegyvert esetleg "egyetlen rajtaütésben" használják majd fel.



Fontana szerint a bűnözői csoportok körében keresett, igen drága fegyverekről van szó. A bolti áron 550 és 1450 dollár közötti (mintegy 150-450 ezer forint) fegyverekért a feketepiacon egyenként akár 10 ezer dollárt is lehet kapni.



Az esetről hírt adó Herald Sun című lap szerint Victoria szövetségi államban több mint 2300 fegyvert loptak el az elmúlt három évben.



Ausztráliában a világ egyik legszigorúbb és leghatékonyabb fegyvertartási törvénye van életben. Be nem jelentett fegyverek tartásáért akár 280 ezer dolláros pénzbírság vagy 14 évi börtönbüntetés is kiróható. Ezzel együtt a hatóságok becslése szerint a kontinensnyi országban negyedmillió illegálisan tartott tűzfegyver lehet forgalomban.