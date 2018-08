Több tízezer migráns élhet vissza a segélyekkel

A támogatást elvileg a beilleszkedéshez kapta volna, csakhogy ő már nem is élt Svédországban. Szakértők szerint ez az eset csak a jéghegy csúcsa, rengeteg hasonló visszaélés lehet még szerte Európában -Az iraki nő 2013-tól 2017-ig tartó visszaélés-sorozata valószínűleg azért nem derült ki, mert nem szociális vagy munkaügyi hivatalban vette fel a pénzt, hanem nyitott magának egy bankszámlát, így a bankkártyáját használva bármikor levehetett egy számára szükséges összeget – fogalmazott Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma Este című műsorában.Elmondta, amíg valaki nem végez el valamilyen integrációs vagy nyelvi kurzust Svédországban, addig a munkaerőpiacon nehezen tud elhelyezkedni. Eleinte megpróbál könnyebb munkákat elvállalni, de ha az sem válik be, megkapja a hivatalos pecsétet, amely igazolja, hogy nyelvi probléma hiányában nem alkalmas munkavégzésre.Hozzátette, így szociális segélyt ítélnek meg számára, amelyet akár élete végéig kaphat. Mivel a segély bankszámlára érkezik, ezért gyakorlatilag bármikor és bárhová elutazhat, a bankkártyával bárhol felveheti a pénzt.A rendőrség járt utána az ügynekMint mondta, az iraki nő esetében az történhetett, hogy egy bizonyos idő elteltével megjelenésre szólította fel a hivatal, mivel azonban nem jelent meg, megszüntették a szociális juttatást. Később a rendőrség járt utána, hogy a nő már évek óta nem él Svédországban.Georg Spöttle szerint egyre több hasonló esettel lehet találkozni Nyugat-Európában. A rendőrhatóságok is arra hívták fel a figyelmet, hogy rengetegen utaznak haza rövidebb-hosszabb időre. Azonnal előkerülnek az elveszettnek mondott útlevelek is, és a különböző országokból megítélt segélyekből mennek oda vissza, ahonnan elmondásuk szerint azért menekültek el, mert az életüket féltették.Több tízezer visszaélés lehetA szakértő szerint akár több tízezer ember élhet vissza a segélyekkel szerte Európában.Svédországba már a 2015-ös migrációs válság előtt érkeztek bevándorlók. Georg Spöttle szerint a legelső migrációs problémák egészen a 70-es, 80-as évek elejére vezethetőek vissza. Rengeteg bevándorló érkezett az országba, de csak a segély miatt, semmilyen integrációs folyamaton nem mentek keresztül.