Több százezer francia nő kezdett el beszélni az őt ért szexuális zaklatásról

Nagyon örülök, hogy a nők beszélnek. Talán ez egy olyan rossz, ami a jó érdekében történik

Elég volt. Úgy gondolom, hogy ennek nagyon gyorsan véget kell vetni. A legjobb ami történhet, az az, hogy a nők elkezdtek beszélni. Nagyon bátrak, hogy megteszik. Tényleg arra biztatom őket, hogy törjék meg a csendet. Ez fantasztikus

Amikor egy nő nemet mond, akkor az nemet jelent

Több százezer francia nő osztotta meg az elmúlt napokban az átélt történeteit a Twitteren Sandra Muller újságíró felhívására, aki azt kérte, hogy a #balancetonporc (add ki a disznódat) hashtag alatt írják le a név és a részletek megadásával, hogy ki volt a szexuális zaklatójuk a munkahelyükön."Egy főszerkesztő, országos rádió, szűk folyosó, torkon ragadott, egy nap ágyba viszlek, akarod vagy sem"; "Munkavégi ünnep, 30 ember, 3 férfi megfog, nekem esik, simogat énekelve. Mindenki nevet". Ilyen és ehhez hasonló történetek mellett nagyon sok nő a mindennapi életben, utcán, tömegközlekedési járműveken megélt molesztálásokról számol be.- mondta hétfő délután Brigitte Macron, a francia államfő felesége egy iskolai látogatáson. A francia first lady este egy színházi előadásra látogatott el, ahol Andréa Bescond színésznő az ellene elkövetetett szexuális erőszak alapján hozott létre egy előadást.- mondta az előadást követően Brigitte Macron a BFM hírtelevízióban a Twitteren megjelent közel 300 ezer tanúvallomásra utalva.Az előadásra a francia elnök feleségét a kormány több tagja is elkísérte, köztük Nicole Belloubet igazságügyi miniszter - aki feljelentésre ösztönzött mindent szexuális molesztálását ért nőt - és Marlene Schiappa, a nők és férfiak egyenjogúságáért felelős államtitkár, aki a szexuális zaklatás elleni büntetéseket megszigorító törvényjavaslatot készít elő., és megszabja azt a korhatárt, amely alatt egy gyerekről nem feltételezhető, hogy beleegyezéssel történt szexuális kapcsolat. Ez utóbbira azért van szükség az államtitkár szerint, mert a közelmúltban szexuális visszaélés és nem nemi erőszak miatt ítéltek el egy 28 éves férfit, arra hivatkozva, hogy a 11 éves áldozata beleegyezett a kapcsolatba., amely jelenleg jogilag meghatározatlan területnek számít a csábítás, a szexuális zaklatás és a nyilvános sértegetés kategóriája között. A tervezet alapján az utcai zaklatás szabálysértésnek minősülne és egy zaklatót tettenérés esetén a rendőrség helyszíni bírsággal sújthatna. A francia sajtóban heves vita folyik arról, hogy kikényszeríthető lenne-e ez az intézkedés, de jogi szakértők szerint közterületen is megkülönböztethető a zaklatás és a beleegyezéssel történő kapcsolatfelvétel közötti különbség. A kormányzat egy munkacsoport bevonásával országos konzultációt kezdeményezett a kérdésben."Az a cél, hogy a társadalom újradefiniálja, hogy mit fogad el és mit nem" - hangsúlyozta az államtitkár.Franciaországban a feminista szervezetek üdvözlik, hogy végre vita alakult ki, miután a hivatalos adatok szerint - leszámítva a zaklatásokat, molesztálásokat és beszólásokat - minden hetedik nő legalább egyszer szexuális erőszak áldozata életében. Ez pedig csak igazán akkor lesz büntethető, ha a nők legyőzik szégyenüket és elkezdenek beszélni - hangsúlyozzák az illetékesek.Isabelle Adjani színésznő szerint a zaklatók egyik kedvenc fegyvere, hogy a csábítási játékra hivatkozva összemossák a csábítást és az erőszakig terjedő zaklatást.- mondta a színésznő.