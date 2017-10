Több százan tüntettek Bukarestben a védőoltások kötelezővé tétele ellen

A védőoltások kötelezővé tétele ellen rendeztek tüntetést egyházi és világi egyesületek vasárnap Bukarestben, élő láncot alkotva a parlament épülete előtt, miután a kétkamarás román parlament szenátusa hétfőn csaknem egyhangúlag megszavazta az oltástörvény tervezetét.





A demonstráción a News.ro hírportál szerint több százan, az Agerpres hírügynökség szerint mintegy ezren vettek részt. A tüntetők "Ahol kockázat van, ott választási szabadságnak is kell lennie", "Nem tűrjük az egészségügyi diktatúrát", "Büntetőjogi felelősséget az oltásgyártóknak" feliratú táblákat tartottak a magasba. Sok szülő gyermekét is elhozta, a demonstrációra az ország más településeiről buszok is érkeztek, a megmozduláson ikonokat és kereszteket tartó papok, illetve apácák is részt vettek.



A rendezvény szervezői hangoztatták: minden polgárnak kizárólagos joga, hogy maga döntsön saját és gyermeke egészségét illető kérdésekben, és joga van ahhoz, hogy a lehetséges kockázatokról tisztességes tájékoztatást kapjon. Szerintük az állam senkire sem kényszeríthet rá egy egészségügyi beavatkozást, ha pedig ilyen törvényt fogad el, az alkotmányellenes.



"Beleegyezésünk nélkül akarnak élő mikroorganizmusokat tartalmazó biológiai készítményeket és vegyi anyagokat a testünkbe fecskendezni, amelyekről számos nagyhírű egyetem kimutatta, hogy mérgezőek. Ez sérti a páciensek jogait" - idézte a Agerpres Costel Stanciut, az egyik fogyasztóvédelmi egyesület elnökét. "Első helyen vagyunk Európában a rákos megbetegedésekben. Az oltások meggondolatlan erőltetésével még súlyosabb lesz a helyzet" - vélekedett Cristi Filip, a Romániai Szülők Szövetségének vezetője.



Az oltások kötelezővé tétele ellen fellépő mozgalom aktivistái jövő héten a parlamenti pártok székházai elé szerveznek sztrájkőrséget, hogy a képviselőház - amelynek a végső döntést kell meghoznia - enyhítsen az elfogadásra váró oltástörvény szigorán.



A 35 halálos áldozatot és csaknem tízezer megbetegedést okozó romániai kanyarójárvány közepette a bukaresti kormány augusztusban terjesztette a parlament elé az oltástörvény tervezetét, amely nem ír elő ugyan közvetlen büntetést az oltásmegtagadásért, viszont megbélyegzéssel és kiközösítéssel, megszorításokkal és a folyamatos oltási tanácsadások kötelező tételével akarja rávenni az esetleg ellenkező szülőket arra, hogy ne tagadják meg a hét legfontosabbnak tekintett vakcina beadatását gyermekeiknek.