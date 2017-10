Több százan gyűltek össze Máltán, hogy igazságot követeljenek a meggyilkolt újságíró ügyében

- jelentették hírügynökségek.Az oknyomozó újságírónővel - aki korábban korrupcióval vádolta Joseph Muscat kormányfőt és feleségét - célzott merényletben végeztek hétfőn a szigetállam északi részén, Bidnija kisváros közelében, néhány méterrel az otthona mellett.Az 53 éves Galiziát az autójába rejtett pokolgéppel gyilkolták meg, ami a gépjármű indításakor robbant fel.A megmozduláson részt vevő Manuel Delia máltai blogger a dpa német hírügynökségnek azt mondta: a félelem, a szégyen és a harag késztette arra, hogy részt vegyen a tüntetésen.

Elvesztettük erkölcsi iránytűnket. Az önzés kultúráját tették magunkévá ... Daphne volt az utolsó, aki próbált minket emlékeztetni arra, hogy mi a helyes és mi a helytelen

- mondta a blogger.Michael Briguglio, a máltai Zöldek pártjának volt elnöke azt mondta, hogy sokkos állapotban van.

Annak ténye, hogy még senki sem nyújtotta be a lemondását, ledöbbentő. Annak ténye, hogy a rendőrség nem biztosította a védelmét valakinek, aki veszélyben volt, és hogy a rendőrparancsnok nem reagált a történtekre, szintúgy ledöbbentő

Sosem fogom elfelejteni, ahogyan a tűzben rohantam, ahogy próbáltam kinyitni a kocsi ajtaját, miközben a duda megállás nélkül szólt. Lenéztem a földre, és az édesanyám testrészei hevertek mindenhol. Ez nem egy átlagos gyilkosság volt

- hangsúlyozta.Az TVM közszolgálati televíziós csatorna szerint Galizia két hete fordult a hatóságokhoz olyan bejelentéssel, hogy gyilkossági fenyegetéseket kapott. A rendőrség kedden cáfolta, hogy bejelentést kaptak volna ezzel kapcsolatban.A gyilkosság nyomán holland igazságügyi orvosszakértők érkeztek Máltára, hogy segítsenek a robbantás helyszínének vizsgálatában. A holland szakértők mellett az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is támogatást nyújt a máltai hatóságoknak a nyomozásban.Az újságírónő fia, Matthew Caruana Galizia - aki a máltai kormányt tette felelőssé édesanyja haláláért - drámai leírást adott a gyilkosság helyszínéről.- írta a Facebookon az újságírónő fia.Matthew egyúttal leszögezte: a gyilkosság annak következménye, hogy a kormány hagyta meghonosodni a "büntetlenség kultúráját".

Háborúban állunk az állammal és a szervezett bűnözéssel, amelyek egymástól megkülönböztethetetlenekké váltak

- jelentette ki.Galizia egyik nagy port kavart írásában arról cikkezett, hogy a 2016 áprilisában kirobbant offshore-botrány alapjául szolgáló Panama-iratokban megneveztek egy olyan céget is, amely a miniszterelnök felesége tulajdonában áll, s a gyanú szerint titkos számlákon kenőpénzeket rejtett el. Joseph Muscat és felesége is hazugságnak nevezte az állításokat. Mindemellett a máltai kormányt már a cikket megelőzően is elérte a botrány. A napvilágra került dokumentumok szerint Konrad Mizzi energiaügyi miniszter és Keith Schembri, Muscat kabinetfőnöke is saját titkos cégekkel rendelkezett Panamában.Az újságírónő cikkei nyomán az offshore-botrányba keveredett kormányfő júniusban előrehozott választásokra kényszerült, a választásokon a történtek ellenére a miniszterelnök pártja, a Máltai Munkáspárt győzött.