Több száz migránst lakoltatott ki a görög rendőrség illegális telepekről

Több mint 300 rendőr vett részt a razziában. A művelet kezdetén tájékoztatták a migránsokat, hogy kilakoltatják őket, és ők nem is tanúsítottak ellenállást az ERT görög állami rádió beszámolója szerint. Több száz embert szállítottak autóbuszokon több rendőrőrsre, ahol azonosítják őket, és ellenőrzik, hogy törvényesen tartózkodnak-e Görögországban.



A mintegy 600 ember között volt négy gyerek is, akiket hatósági védelemben és különleges kezelésben részesítenek.



A rendőrségi műveletet vezető Zaharúla Cirigóti elmondta: az országban törvényesen tartózkodókat a bevándorlásügyi minisztérium gondozásában működő befogadólétesítményekbe szállítják, a törvények megszegésével érkezettek a rendőrségen maradnak.



Pátra kikötője népszerű tranzitállomásnak számít a Görögországból Olaszországba tartó - főleg Afganisztánból és Pakisztánból származó - illegális bevándorlók körében. Naponta több komphajó is kifut a kikötőből Brindisi, Bari, Ancona és Trieszt irányába. Naponta migránsok tucatjai próbálnak feljutni észrevétlenül vagy kamionokban rejtőzve a hajókra.