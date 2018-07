Több száz illegális bevándorló jutott át a spanyol határkerítésen

Több százan jutottak át a Marokkót és Ceuta észak-afrikai spanyol exklávét elválasztó határkerítéseken csütörtökön - közölte a spanyol csendőrség.



A hatóság közleménye szerint 602, a szubszaharai térségből származó határsértőnek sikerült áthatolnia a kerítéseken, amelyeket átvágtak.



A beszámolók szerint a rendkívül jól ellenőrzött, 8,4 kilométer hosszú, és 6 méter magas, pengékkel és szögesdróttal megerősített dupla kerítéssor leggyengébb szakaszán történt az incidens, amelyet nem látnak be teljesen a biztonsági kamerák.



A marokkói és spanyol hatóságoknak így is százakat sikerült feltartóztatni, az Europapress hírügynökség szerint rendkívül erőszakos akcióban.



A csendőrség közleményében beszámolt róla, hogy a határsértők házi készítésű fegyverekkel igyekeztek megakadályozni a hatóságok közbelépését; például oltott mésszel, széklettel megtöltött műanyag palackokat dobáltak feléjük, és átalakított spray-t használtak "lángszóróként".



Adataik szerint a rendfenntartók közül öten kerültek kórházba, az illegális határátlépők közül pedig tizenhatan.



A helyi vöröskereszt arról számolt be, hogy 22 spanyol csendőrt és 132 afrikai határsértőt láttak el a helyszínen.



Az illegális bevándorlók a kerítésen átjutva a ceutai ideiglenes befogadóközpontban találnak menedéket, ahol nyilvántartásba kerülnek. Csakhogy az intézményben teltház van, és kapacitását 15 százalékkal meghaladva működik - írta a spanyol sajtó.



A két országot elválasztó kerítésnél hónapok óta nem történtek határsértési kísérletek.



A spanyol belügyminisztérium a hónap elején közölte, hogy az idei év első felében kevesebben jutottak be jogosulatlanul az észak-afrikai spanyol exklávék, Ceuta és Melilla területére szárazföldi úton, mint tavaly ugyanebben az időszakban.



A Földközi-tenger nyugati szakaszára, ezen belül pedig a Spanyolországra nehezedő migrációs nyomás fokozódik az utóbbi időben. Az uniós part- és határvédelmi ügynökségnek (Frontex) a múlt héten közölt jelentése szerint júniusban Spanyolország volt a legfőbb tengeri úti belépési Európába, ahol összesen 6400 embert regisztráltak, 166 százalékkal többet, mint tavaly ugyanebben a hónapban.