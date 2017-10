Több száz gyermekpornó-képet találtak a Las Vegas-i tömegmészáros testvérénél

Bruce Paddockot Los Angeles egyik elfekvőintézetében tartóztatták le, a Los Angeles Times tudósítása szerint tolókocsiban vitték el a rendőrök.Az 58 éves férfinál több mint hatszáz gyermekpornó-képet találtak, s megindult a vizsgálat, hogy vajon volt-e köze kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélésekhez is. A Los Angeles-i rendőrkapitányság közzétette Paddock fotóját, és kérte, hogy az esetleges áldozatok vagy azok, akik áldozatokról tudnak, okvetlenül jelentkezzenek.Josh Rubensten, a Los Angeles-i rendőrség szóvivője közölte: az ügynek és az ezzel kapcsolatos nyomozásnak nincs köze ahhoz a nyomozásnak, amelyet a Stephen Paddock által elkövetett mészárlás ügyében folytatnak.A 64 éves Stephen Paddock október 1-jén egy szálloda 32. emeletéről lőtt bele a szálloda mellett rendezett countryfesztivál vendégeibe. 58 embert megölt és mintegy 500 embert megsebesített. Tettének oka mindeddig ismeretlen, csak annyi derült ki, hogy a férfi hosszasan és alaposan előkészítette a tömeggyilkosságot. A rendőrség egyelőre változatlanul nyomoz, meghallgatta Paddock rokonait és ismerőseit, megvizsgálta utazásait, pénzügyi helyzetét és egészségi állapotát. Újabb adatokat és információkat azonban nem közölt.A The New York Times szerdai információi szerint a szállodában megtalált számítógépből kivették a merevlemezt, feltehetően maga Stephen Paddock.