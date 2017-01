Több száz embert vettek őrizetbe Kölnben

Kölnben 1800 rendőr, 350 közterület-felügyelő és egy magán biztonsági szolgálat 250 munkatársa ügyelt a rendre, hogy elkerüljék az egy évvel ezelőtti eseményeket. Tavaly szilveszterkor szemtanuk szerint észak-afrikai, illetve arab kinézetű emberek nők ellen több száz szexuális támadást követtek el, és sokat közülük kiraboltak az észak-rajna-vesztfáliai városban. A gyanúsítottak többsége Németországban tartózkodó menekült volt.



A hatóságok ezúttal rendkívüli ellenőrzésekkel igyekeztek elejét venni az egy évvel ezelőtti események megismétlődésének. A dpa német hírügynökség jelentése szerint a kölni főpályaudvarnál több száz, gyanúsnak vélt férfit őrizetbe vettek, többségükben észak-afrikaiakat. Hivatalos közlés szerint ellenőrizték - illetve ellenőrzik - személyazonosságukat, továbbá tartózkodási papírjaikat. Egy másik kölni pályaudvarnál hasonló célból mintegy 300 embert szállítottak le a vonatról.



Vasárnap reggel a rendőrség két szexuális bűncselekményről számolt be, mindkét esetben nőket zaklattak. Egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, több embert köröznek. Húsz szexuális zaklatásról történt hatósági bejelentés más észak-rajna-vesztfáliai városokból is.



Jürgen Mathias, a kölni rendőrség vezetője vasárnap reggeli nyilatkozatában a rendkívüli biztonsági intézkedéseket szükségesnek és helyénvalónak nevezte. Utalt arra, hogy a szilveszter éjszakai "hatósági mérleg" későbbre várható.



A Berlin központját átszelő Június 17. sugárútnak a Brandenburgi kapu és a Tiergarten parkban álló Győzelmi oszlop közötti két kilométeres szakaszán 22. alkalommal rendeztek évbúcsúztatót. Több százezren vettek részt a rendezvényen, incidens nem történt.



A német fővárásban a karácsony előtt elkövetett iszlamista terrormerénylet miatt minden eddiginél szigorúbb óvintézkedéseket vezettek be.