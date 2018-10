Több mint száz szombati járatot töröltek sztrájk miatt a brüsszeli Zaventem repülőtéren

A légikikötő szóvivője arról számolt be, hogy a szombati 550 járatból 110-et töröltek, az akció így az aznapi körülbelül 70 ezer utas ötödét érinti.



A munkabeszüntetés azt a nagyjából harminc légitársaságot érinti, amelyeknek a poggyászkezelését az Aviapartner földi kiszolgálócég végzi. Közöttük van a British Airways, az Easyjet, az Etihad, a KLM, a Ryanair és a Turkish Airlines is.



A rossz munkakörülmények és a konzultáció hiánya miatt meghirdetett sztrájk csütörtök éjszakától vasárnap reggel 6-ig tart - tájékoztattak.



Az utasoktól azt kérték, hogy indulás előtt ellenőrizzék a repülőtér honlapján, indítják-e a járatukat, érkezzenek a szokásosnál korábban, és ha lehetséges, csak kézipoggyásszal utazzanak.



Sajtóhírek szerint negyvenen töltötték az előző éjszakát a reptéren, mivel nem volt szállásuk a közelben, vagy csatlakozásra vártak.



Az Aviapartner vezetői szombaton is tárgyalóasztalhoz ültek a cég munkatársainak érdekeit képviselő szakszervezetekkel, eredményekről azonban egyelőre nem tudni.



Pénteken mintegy 130 brüsszeli járatot kellett törölni a csomagkezelést végzők spontán munkabeszüntetése miatt.