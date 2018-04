Több mint negyven évi bujkálás után tartóztattak le egy sorozatgyilkost szerdán Kaliforniában

A 72 éves Joseph James DeAngelót kedden délután tartóztatták le, de ekkor még nem volt bizonyos, hogy ő a keresett bűnöző. Szerda estére azonban a DNS-vizsgálatok igazolták a gyanút: a hetvenes-nyolcvanas évek rettegett sorozatgyilkosát fogták el.Szerdán este, a kaliforniai fővárosban, Sacramentóban tartott sajtókonferencián jelentette be Scott Jones megyei seriff, hogy Joseph James DeAngelo a tettese annak a 12 gyilkosságnak, 51 nemi erőszaknak és több mint 120 betörésnek, amelyet Sacramentóban és környékén, San Franciscóban és Dél-Kaliforniában követtek el 1976 és 1986 között. Az évtizedeken keresztül felderítetlen bűnügyet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyilvántartásában "az éjszakai gyilkos" és "az Arany Állam nemi erőszakolója" néven tartották számon. Az úgynevezett döglött aktát két évvel ezelőtt nyitották újra, sajtóinformációk szerint állítólag egy sikerkönyvben leírtak nyomán. A rendőrség azonban ezt az értesülést nem kívánta megerősíteni.A nyugdíjasok hétköznapi életét élő DeAngelót több napig tartó megfigyelés után Sacramento egyik elővárosában, Citrus Heightsben vették őrizetbe. Nem tanúsított ellenállást, de nem ismerte be a bűncselekményeket.A férfi korábban két kaliforniai kisvárosban, Exeterben és Auburnben volt rendőr, de az auburni rendőrkapitányságtól lopás miatt elbocsátották. A rendőrök és a szövetségi nyomozók hosszú időn keresztül gyanították, hogy a sorozatgyilkos katona lehetett, vagy a rendfenntartó erőknél szolgálhatott, ugyanis nagy jártasságról tett tanúbizonyságot a fegyverhasználatban, és évtizedeken keresztül sikeresen elkerülte a letartóztatást.Tavalyelőtt az FBI 50 ezer dolláros jutalmat ajánlott annak, aki bárminemű használható - tehát letartóztatáshoz vezető - információkkal tud szolgálni a sorozatgyilkosról, aki csaknem mindig éjszaka lopódzott be házaspárok otthonába, és mielőtt megölte őket, a nőket megerőszakolta. Michelle McNamara írónő 2016-ban megjelent és azonnal bestsellerré vált könyvében részletesen feldolgozta a gyilkosságokat, és amerikai sajtóhírek szerint ez keltette fel a rendőrség és az FBI figyelmét.

Tudtuk, hogy tűt keresünk a szénakazalban, de azt is tudtuk, hogy ez a tű itt van, Sacramentóban.

- mondta a szerda esti sajtótájékoztatón Anne Marie Schubert, Sacramento megyei ügyésze. A bűncselekmény-sorozat teljes felderítése folyamatban van.