Több mint kétezer embert engedtek ki egy ruandai börtönből

Több mint 2100 ember szabadon bocsátásáról döntött a ruandai kormány, köztük Victoire Ingabire Umuhoza ellenzéki vezető is kiszabadult, aki szombaton el is hagyta a börtönt. Elhagyhatja a börtönt Kizito Mihigo zenész is. Ingabiré és Mihigo büntetésének hátralévő részét egyaránt az államfő engedte el.

Az igazságügyi tárca tájékoztatása szerint júniusban mindketten kegyelmi kérvényt adtak be. Victoire Ingabire Umuhozát 2010-ben tartóztatták le, kormányellenes szervezkedés és az 1994-es ruandai népirtás tagadása miatt ítélték 15 év börtönre. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet szerint ugyanakkor az ellene indított eljárás politikailag motivált volt, mert bírálta a kormányt a 2010-es elnökválasztás előtt. Kizito Mihigót szintén kormányellenes összeesküvés vádjával börtönözték be. A ruandai kormányzatot számos bírálat érte jogvédők részéről az ellenzék elhallgattatása és elnyomása, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének felszámolása miatt, de a kormány mindezt tagadja. A Paul Kagame elnök ellen tavaly indulni szándékozó Diane Rwigara egyelőre nem nyerte vissza szabadságát. Őt arra hivatkozva zárták ki az elnökválasztásból, hogy a hatóságok szerint hamisított aláírások szerepeltek a jelöltállításhoz beadott támogató íveken. Rwigara szerint ez nem igaz. Később államellenes bűncselekmény miatt emeltek vádat ellene, és el is ítélték.