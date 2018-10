Több, mint ezer eltűntje lehet az indonéziai földrengésnek

Több mint ezer eltűntje lehet az indonéziai Celebesz (Sulawesi) nyugati felét megrázó földrengésnek és az azt követő szökőárnak - közölte becslését pénteken a helyi katasztrófavédelem, amely szerint 1500-nál is több a halottak száma.



Yusuf Latif szóvivő kijelentette, Palu város Balaroa negyedében több mint ezer házat temetett be a szökőár, ezért ott feltehetően több mint ezer ember eltűnt, még akkor is, ha azzal számolunk, hogy egyeseknek sikerült élve kijutniuk onnan.



A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett az indonéziai Celebeszt (Sulawesi) megrázó földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak a száma - közölte pénteken az indonéziai katasztrófavédelem.



Több ország, például Kína, Ausztrália és az Egyesült Államok felajánlotta a segítségét, miután Joko Widodo indonéz elnök engedélyezte, hogy az ázsiai ország nemzetközi támogatást fogadjon el. Az indonéziai külügyminiszter közlése szerint 18 ország ajánlotta fel segítségét, és néhánnyal sikerült is megállapodni a részletekről. Magyarország is jelezte támogatási készségét.



A hatóságok pénteken is folytatják a kutatást túlélők után, elsősorban Palu városban és környékén, ahol a legsúlyosabbak a károk.



Genfben az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala (OCHA) korábban aggasztónak nevezte a mentés lassúságát. Jens Laerke, a szervezet szóvivője közölte: a katasztrófa által leginkább sújtott terület jó része még mindig megközelíthetetlen.



A hozzávetőleg 17 ezer szigetből álló Indonézia a mintegy 40 ezer kilométer hosszú, úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol az átlagosnál sokkal több a földrengés és a vulkánkitörés. Legutóbb augusztusban pusztítottak sorozatos földrengések Lombok és Sumbawa szigeteken, a halálos áldozatok száma meghaladta az ötszázat.