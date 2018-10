Több, mint ezer eltűntje lehet az indonéziai földrengésnek

Yusuf Latif szóvivő kijelentette, hogy Palu város Balaroa negyedében több mint ezer házat temetett be a szökőár, ezért ott feltehetően több mint ezer ember eltűnt, még akkor is, ha azzal számolnak, hogy egyeseknek sikerült élve kijutniuk onnan.



A legfrissebb adatok szerint több mint százzal, 1424-ről 1558-ra emelkedett a földrengés és az azt követő szökőár halálos áldozatainak száma Celebeszen. A szigetet egy héttel ezelőtt rázta meg a 7,5-ös erősségű földrengés, amelyet óriási károkat okozó szökőár követett.



Joko Widodo indonéz elnök hétfőn engedélyezte, hogy az ázsiai ország nemzetközi támogatást fogadjon el. A külügyminisztérium szerint azóta 18 ország ajánlotta fel segítséget, és néhánnyal sikerült is megállapodni a részletekről. Magyarország is jelezte támogatási készségét.



Genfben az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala (OCHA) korábban aggasztónak nevezte a mentés lassúságát. Jens Laerke, a szervezet szóvivője közölte: a katasztrófa által leginkább sújtott terület jó része még mindig megközelíthetetlen.



További gondot jelentenek a fosztogatások. Setio Vasisto rendőrtisztviselő elmondta, hogy Paluban több mint 90 fosztogatót elfogtak, akik nemcsak az élelmiszer- és víztartalékokra csaptak le, de boltokra és pénzkiadó automatákra is. A hatóságok a legszigorúbban bánnak velük, rendőrségi és katonai erősítést küldtek az érintett helyszínkre, valamint a benzinkutakhoz, boltokhoz és piacokhoz.



Az indonéziai meteorológiai szolgálat vezetőinek távozását követelték a parlament képviselői, akik szerint ők is felelősek sokak haláláért. A szolgálat szerintük súlyos hibát követett el, amikor a területet sújtó földrengést követően visszavonta a szökőár veszélyére felszólító figyelmeztetést - írta a Straits Times című helyi lap. Az egyik képviselő kifejtette, hogy a szolgálat vezetőjének, Dvikorit Karnavatinak az ilyen helyzetekben pontos magyarázattal kellett volna szolgálnia a történtekre.



A szolgálat a területet ért földrengést követően kiadott ugyan figyelmeztetést a szökőárra, de 30 perc múlva visszavonta azt. Emiatt sok helyi lakos nem hagyta el időben a veszélyeztetett part menti területet. A szolgálat vezetője azzal védekezett: a figyelmeztetést azt követően törölték, hogy a szökőár három hulláma, amelyek a hétméteres magasságot is elérték, beterítette a tartományi körzeteket.



Az esettel összefüggésben egyes tisztviselők beismerték, hogy a katasztrófa veszélyére figyelmeztető jelzőrendszer már hat éve nem működik jól és már 2012 óta nem működőképes a mélytengeri előrejelző bójarendszer, amely az egyik kulcsfontosságú eleme a rendszernek.



A hatóságok pénteken közölték, hogy a Celebeszen szerdán kitört Soputan tűzhányó, amely négy kilométer magas hamufelhőt lövellt a magasba, nem jelent veszélyt a lakosságra. Feléledése nincs kapcsolatban a szigeten történt földrengéssel, ugyanis a tűzhányó mintegy 900 kilométerre van a földrengés központjától.



Az 1785 méter magas Soputan legutóbb 2016 elején volt aktív. A hozzávetőleg 17 ezer szigetből álló Indonézia a mintegy 40 ezer kilométer hosszú úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, ahol a tektonikai lemezek találkozása miatt sok a földrengés és a vulkánkitörés. Legutóbb augusztusban pusztítottak sorozatos földrengések Lombok és Sumbawa szigeteken, a halálos áldozatok száma meghaladta az ötszázat.