Több mint 900 embercsempészt fogtak el tavaly Németországban

Több mint 900 embercsempészt vettek őrizetbe tavaly a német hatóságok - jelentette vasárnap a Welt am Sonntag című német lap a belügyminisztérium kimutatására hivatkozva.



A legtöbb gyanúsított - 72 - szíriai volt, de sok csempész érkezett Lengyelországból (70), Irakból (57) és Oroszországból (56) is, 57-en pedig németek voltak.



A lap szerint a csempészforgalom a német-osztrák határon a legnagyobb, ahol november végéig 481 embercsempészt fogtak el. A német-lengyel határnál 155, a német-cseh határnál 106 gyanúsítottat vettek őrizetbe.



A jelentésből az is kiderül, hogy tavalyelőtt ennél is jóval több embercsempészt, összesen 3370-et fogott el a rendőrség Németországban. A lap szerint számuk csökkenése elsősorban az úgynevezett balkáni útvonal lezárásának köszönhető.



A Welt am Sonntag egy másik cikke szerint tavaly 2672 szíriai érkezett az Európai Unióba a Törökországgal kötött megállapodás alapján, legálisan. A lap az Európai Bizottságtól származó értesülésre hivatkozik. A menekültek közül 1060-at Németország fogadott be, de több mint 400-an jutottak Franciaországba és Hollandiába is.



A másik irányba, Görögországból Törökországba 801 illegális bevándorlót küldtek vissza a megállapodás keretében.



Az Ankarával kötött uniós egyezmény értelmében a Törökországba kitoloncolt illegális bevándorlók helyett az unió olyan szíriai menekülteket fogad be, akiknek jogosultságát már igazolták, és immár legálisan utazhatnak az EU területére.