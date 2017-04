Több mint 60 határsértőt fogtak el a román határon

Több mint hatvan határsértőt tartóztattak fel az utóbbi 24 órában a román hatóságok a Szerbiával, illetve Magyarországgal közös határszakaszokon - derült ki a román határrendészet szerdai közleményéből.



A határrendészet több műveletet hajtott végre az illegális bevándorlás megfékezésére a Krassó-Szörény megyei Komornok (Comoraste) és Alsóvarány (Vrani) térségében. Ezek során 37 külföldit tartóztattak fel, akik a szerb határ felől az ország belseje felé haladtak. Egy másik, Nagyzsám (Jamu Mare) térségében végrehajtott akció során 17, Szerbiából érkező határsértőt fogtak el. Mindkét csoportot iraki és szíriai állampolgárok alkották, nők és gyerekek is voltak közöttük, életkoruk pedig 4-től 62 évesig terjedt. Elmondásuk szerint egy nyugat-európai országba próbáltak eljutni Románián keresztül.



A román határrendészet közölte: tiltott határátlépésért indít büntetőeljárást ellenük, ugyanakkor felvette a kapcsolatot a szerb hatóságokkal, hogy a két ország közötti visszafogadási egyezmény alapján előkészítse a migránsok visszaküldését Szerbiába.



A magyar-szerb-román hármashatár közelében, Óbéb (Beba Veche) térségében egy héttagú, külföldiekből álló csoportot állítottak elő a román határőrök és csendőrök. Kihallgatásukkor kiderült, hogy olyan afgán, iraki, pakisztáni és palesztin férfiakról van szó, akik már menedéket kértek Romániától; ők is azt mondták, hogy Nyugat-Európába próbáltak eljutni.



Kedden 14, Romániában már regisztrált, Magyarországra átszökni próbáló ázsiai menedékkérőt fogott el a román határrendészet. Öten közülük gyalog tartottak az autópályán a Nagylak-Csanádpalota határátkelőhöz. Másik tíz iraki és iráni nyilvántartásba vett menedékkérő (köztük hat gyerek) a régi nagylaki határátkelő közelében próbált átszökni Magyarországra. Mindkét csoport tagjai azt mondták: igaz, hogy menedéket kértek Romániától, de valójában a schengeni övezetbe szeretnének eljutni. Ellenük is tiltott határátlépési kísérlet gyanújával indult bűnvádi eljárás.



A román határrendészet az utóbbi hetekben szinte napi rendszerességgel számol be határsértők elfogásáról, többnyire a szerb, esetenként a magyar határon. Március 30. óta egyetlen hét alatt 240, Szerbiából érkezett határsértőt fogtak el a román hatóságok, és 40 olyan, Románia által már regisztrált migránst tartóztattak fel, akik illegálisan próbáltak átjutni a román-magyar határon.



A román határrendészet éves jelentése szerint tavaly egész évben 1075 illegális belépőt tartóztattak fel a déli, délnyugati határszakaszon, 549 emberrel szemben pedig akkor intézkedtek, amikor illegálisan akarták elhagyni az országot.