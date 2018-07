Több mint 40 erdőtűz sújtja Svédországot több mint 20 ezer hektáron, a tűzesetek eddig 600 millió svéd korona (18 milliárd 900 millió forint) "értékűre" becsült kárt okoztak - közölték csütörtökön hivatalos források.



A hatóságok elővigyázatosságból több száz embert menekítettek ki otthonukból az elmúlt éjszaka az erdőtüzek által leginkább sújtott Ljusdal közép-svédországi község területén, ahol mintegy 8500 hektár áll lángokban. Az egyik községbeli - a Stockholmtól mintegy 380 kilométerre északnyugatra található - Karböle települést a lángok elzárták a külvilág elől.



Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés.



Csütörtökön a térségbe látogatott Stefan Löfven miniszterelnök.



A tűzoltókat mintegy 500 katona segíti az oltásban két helikopter és egy utasszállító segítségével. Rajtuk kívül parti őrök, civilek és önkéntesek - a vöröskereszt szervezésében - is részt vesznek az oltási munkálatokban.



A szomszédos Norvégia 10 helikopterrel, Olaszország két hidroplánnal támogatja a lángok megfékezésére irányuló erőfeszítéseket. Csütörtökön várhatóan a skandináv térségbe érkezik két tűzoltó-repülőgép is Franciországból, miután Svédország további segítséget kért az EU-tól.



A lángok oltását nehezíti, hogy Svédországot rendkívüli hőség és szárazság sújtja. A Svéd Meteorológiai és Hidrológiai Intézet (SMHI) szerint az ország több részén soha nem látott mértékű szárazságról számoltak be május és július közepe között, és kevés jel utal arra, hogy a szárazságnak egyhamar vége lesz. Az SMHI szerint egyes helyeken az átlaghőmérséklethez képest két Celsius-fokkal többet mértek.



Júliusban egy 73 éves rekord dőlt meg az után, hogy 32,5 Celsius-fokot mért a lappföldi Kvikkjokk-Arrenjarka meteorológiai állomás. A térségben 1945-ben 32 Celsius-fokot mértek, amely a 2018-asig a legmagasabb volt, amelyet a hőmérséklet mérésének 1888-as kezdete óta feljegyeztek.



