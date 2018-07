Több mint 200 ezer font kártérítést nyert a BBC-től és a rendőrségtől Cliff Richard

Cliff Richard Grammy-díjas brit énekes a londoni legfelsőbb királyi bíróság előtt tartott sajtótájékoztatón a BBC-vel folytatott perének ítélethirdetését követően 2018. július 18-án.

Fotó: MTI/EPA/Andy Rai

a BBC jogi megalapozottság nélkül, súlyosan és "bizonyos mértékig szenzációhajhász" módon megsértette az énekes magánéleti jogait.

Cliff Richard Grammy-díjas brit énekes (k, balról) a londoni legfelsőbb királyi bíróság előtt tartott sajtótájékoztatón a BBC-vel folytatott perének ítélethirdetését követően 2018. július 18-án.

Fotó: MTI/EPA/Andy Rai

Cliff Richard minden idők egyik legsikeresebb brit könnyűzenei előadóművésze, karrierje során 21,5 millió lemeze fogyott, kétszer képviselte Nagy-Britanniát az Eurovíziós Dalfesztiválon.

II. Erzsébet királynő 1995-ben emelte az énekest a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra.

A londoni felsőbíróság szerdai végzése alapján a brit közszolgálati médiatársaság és Dél-Yorkshire megye rendőrsége összesenköteles fizetni a 77 éves angol popveteránnak.Az ügy közvetlen előzményekéntAz énekest négy férfi jelentette fel, azt állítva, hogy a popsztár szexuális bűncselekményeket követett el ellenük. E bűncselekmények a feljelentők szerint 1953 és 1984 között, az ő gyermekkorukban történtek.Cliff Richard a komoly nemzetközi feltűnést keltő házkutatás idején portugáliai nyaralójában tartózkodott, ám nem sokkal később hazatért, és önként megjelent a területileg illetékes Dél-Yorkshire megyei rendőrségen, ahol kihallgatták., az ügyészség pedig 2016 júniusában közölte, hogy bizonyíték hiányában megszünteti a vizsgálatot.Sir Cliff az eljárás során végig teljesen megalapozatlannak és hamisnak minősítette a feljelentésben foglalt állításokat, ésmagánéletéhez fűződő jogainak durva megsértése címén.Ezt két éve meg is tette, és ebben az ügyben hozott a BBC számára súlyosan elmarasztaló ítéletet szerdán a londoni felsőbíróság eljáró tanácsa.A bírói testület 122 oldalas végzése kimondja, hogyA határozat elvetette a BBC azon érvelését, hogy a házkutatás közvetítése a szólás- és a sajtószabadság elvei alapján indokolt volt.A BBC úgy keveredett az ügybe, hogy 24 órás hírtelevíziójának stábja, amelyet a rendőrség az időközben kiszivárgott üzenetváltások tanúsága szerint előre értesített,A házkutatást a nézők a földről és a levegőből is figyelemmel kísérhették, a BBC ugyanis egy helikoptert is a helyszínre küldött. A helikopteres stáb kamerái a ház ablakain keresztül arról is részletekbe menő közeli képeket sugároztak, ahogy a rendőrök Sir Cliff személyes holmijában kutakodnak.Az ügyben parlamenti vizsgálat is lezajlott, amely megállapította, hogy bár a BBC a rendőrséggel folytatott együttműködése során a maga részéről megfelelően járt el, a házkutatás élő közvetítése azonban ennek ellenére "óriási, helyrehozhatatlan károkat" okozott Sir Cliff Richard közmegítélésében.A londoni felsőbíróság szerdai végzése szerint a popsztárnak megítélt 210 ezer font kártérítésből a BBC-nek 65 százalékot, Dél-Yorkshire megye rendőrségének 35 százalékot kell kifizetnie.Sir Cliff a rendőrséggel két éve peren kívül megállapodott egy 400 ezer fontos kártérítésről is.A szerdai végzés kihirdetése után az énekes ügyvédje a bíróság előtt felolvasott nyilatkozatában leszögezte: ügyfele a BBC-vel is hasonló megállapodásra törekedett, és "méltányosan járt volna el" a kártérítés összegének meghatározásában, ha a médiatársaság ebbe beleegyezett volna.Az ügyvéd szerint azonbanés folyamatosan azt hirdette, hogy a történtek a közérdeket szolgáló újságírás határain belül maradtak."Most már tudjuk, hogy ez nem így volt" - tette hozzá a jogi képviselő, hangsúlyozva, hogySir Cliff, aki ügyvédje mellett állt a nyilatkozat felolvasása idején, csak annyit mondott az újságírók kérdéseire, hogy túláradó érzelmei miatt nem tud nyilatkozni, majd távozott is a bíróság elől.