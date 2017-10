Több ezren emlékeztek Che Guevarra

Több ezren emlékeztek meg Ernesto "Che" Guevaráról halálának 50. évfordulója alkalmából a dél-bolíviai Vallegrande városkájában, ahol a kubai forradalom egyik vezetőjének földi maradványait először temették el - számoltak be hétfőn hírügynökségek.



Bolívia ötnapos ünnepséggel emlékezik meg az argentin származású kommunista gerillavezérről, akit Vallegrandétól 60 kilométerre, La Higuerában lőttek agyon bírósági tárgyalás nélkül bolíviai katonák.



Evo Morales bolíviai elnök, a térség egyik utolsó szocialista beállítottságú vezetője azonban az 50. évforduló alkalmából ünnepséget rendelt el, jómaga pedig a város határán sátorban éjszakázott október 8-ra és 9-ére virradóra.



"Most, ötven évvel később, Che Guevara legendája a fiatalokban az egyenlőségért és szabadságért vívott nyilvánvaló elszántságuk révén él tovább" - írta Morales egy Twitter-üzenetben.



Az AFP tudósítása szerint a bolíviai elnök ki akarja használni az ünnepség adta lehetőséget, és újraindítaná az "antiimperialista küzdelmet".



"Hisszük, hogy amíg létezik a kapitalizmus birodalma, a harc folytatódik" - mondta a Che arcképével díszített pólót viselő Morales vasárnap.



"Che ötven évére emlékezni egyet jelent a méltóságért és a szuverenitásért, az ásványkincsek visszaszerzésért folytatott küzdelemmel" - jelentette ki az ABI bolíviai hírügynökségnek az elnök.



A hétvége folyamán mások mellett művészek, aktivisták, volt gerillák, a kubai forradalom veteránjai és Guevara leszármazottjai látogatták meg Vallegrandét, amely kulturális, politikai és gasztronómiai rendezvények sokaságával várta az embereket.

Az AFP megjegyezte, hogy a hatóságok mintegy 10 ezerre tették a látogatók várható számát, egyelőre azonban néhány száz ember érkezett.



Az EFE spanyol hírügynökség ugyanakkor sokkal jelentősebbnek írta le az ünnepséget, mi több, a beszámoló szerint sokan Moraleshez hasonlóan sátorban éjszakáztak, mert a kisváros szállásain minden szobát lefoglaltak.



Kubai és venezuelai méltóságok is részt vettek a hétvégi emlékünnepségen. Az EFE írása szerint a központi rendezvényen Ramiro Valdés kubai alelnök, valamint Che Guevara több gyereke, Celia, Aleida, Camilo, Ernesto és öccse, Ramiro Guevara vett részt.



A francia hírügynökség jelentése szerint a közép-kubai Santa Clarában jóval több embert mozgatott meg Che halálának évfordulója, mintegy 70 ezer ember gyűlt össze az emlékünnepségen.