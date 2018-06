Tízezrek tüntettek Londonban az újabb népszavazásért

Tízezrek tüntettek szombaton Londonban, újabb népszavazást követelve a brit EU-tagság megszűnése előtt a kilépés feltételrendszeréről.



Az egész napos demonstrációt - amelyen a szervezők becslése szerint százezren vettek részt - a brit EU-tagságról 2016. június 23-án tartott népszavazás második évfordulóján tartották. A két évvel ezelőtti referendumon a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.



A szombati megmozdulást szervező People's Vote - a Nép szavazata - nevű kampánycsoport április közepén alakult meg színészek, ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével annak kiharcolására, hogy népszavazás dönthessen a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről.



A kilépésről döntő népszavazás második évfordulóján szervezett londoni tüntetés fő követelése is ez volt.



A több tízezres tömeg a kormányzati városrész főutcája, a Whitehall érintésével vonult a parlament elé, és hangos füttykoncerttel haladt el a Whitehallról nyíló Downing Street előtt, ahol Theresa May miniszterelnök hivatala és rezidenciája van.



Ez volt messze a legnagyobb Brexit-ellenes demonstráció Londonban a 2016-os referendum óta.



Jelen volt a tüntetésen Sir Vince Cable, a harmadik legnagyobb brit politikai erő, a Liberális Demokraták vezetője, aki rövid beszédében kijelentette: meggyőződése, hogy az újabb népszavazást követelők el fogják érni céljukat.



A Liberális Demokraták az egyetlen országos parlamenti párt, amelynek programjában a kilépési folyamat visszafordítása szerepel.



Cable a BBC televíziónak nyilatkozva nemrégiben kijelentette: az emberek rá fognak jönni, hogy a brit EU-tagságról tartott népszavazáson nem arra voksoltak, hogy elszegényedjenek, ezért meggyőződése szerint ismét napirendre kerül majd az a kérdés, hogy Nagy-Britannia ne maradjon-e mégis az Európai Unió tagja.



A jelenlegi, konzervatív párti brit kormány azonban mereven elveti bármiféle újabb népszavazás gondolatát.



Hivatalosan a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt jelenlegi vezetése sem támogatja az erre irányuló kezdeményezéseket - a szombati londoni tüntetésen a Labour vezetője, Jeremy Corbyn nem is volt jelen -, jóllehet a párt korábbi vezetője, Tony Blair volt miniszterelnök szintén kampányt folytat annak érdekében, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről a választók mondhassanak véleményt.



Blairt e törekvésében támogatja közvetlen hivatali elődje, Sir John Major volt konzervatív párti kormányfő is.



A szombati tüntetést szervező People's Vote kampánycsoport a megmozdulással egy időben petíciót indított az újabb népszavazásért. A felhívást szombaton kora estig több mint 38 ezren írták alá.