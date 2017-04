Tízezrek maradtak áram nélkül San Franciscóban

Mintegy 90 ezer ügyfél maradt áram nélkül San Franciscóban pénteken.



A helyi áramszolgáltató igyekszik megtalálni a kimaradás okát, de egyelőre nem tudják megmondani, mikorra állhat helyre az energiaszolgáltatás.



Az áramkimaradás miatt többen liftekben rekedtek, s mivel sok helyen a közlekedési lámpák is elsötétültek, a város egy részén a közlekedés is megbénult. A tűzoltóság legalább 20 olyan hívásról számolt be, melyekben emberek azért kértek segítséget, mert a liftben rekedtek, s azt kérték, mentsék ki őket. Sérülésről egyelőre nem érkezett hír.