Tízezrek kényszerültek elhagyni otthonukat a heves esőzések miatt Japánban

Bár a csütörtök óta szüntelenül zuhogó eső már elállt a szélsőséges időjárás által leginkább érintett nyugati és középső régiókban, a japán meteorológiai szolgálat további földcsuszamlások veszélyére figyelmeztetett. Az agrártárca úgy tudja, hogy eddig legalább 238 földcsuszamlás történt 28 prefektúrában.



Az utóbbi évtizedekben nem volt példa ilyen sok halálos áldozattal járó ítéletidőre, és az áldozatszám lehet még nagyobb is.



A japán polgári védelmi hatóságok a földcsuszamlás- és árvízveszély miatt 19 prefektúrában összesen 5,9 millió embert szólítottak fel arra, hogy hagyják el otthonukat, és keressenek menedéket. Sokan azonban otthonukban rekedtek. Csak Okajama prefektúrában több mint ezer ember kényszerült menedéket keresni a háztetőkön, miután az ár elöntötte az utcákat a közeli Oda folyó három gátjának átszakadása után.



Mabicso körzetben mintegy 1200 hektárnyi földterület és 4600 otthon került víz alá. Hétfő reggel egy teljes kórházat is ki kellett üríteni a térségben.



Friss jelentések szerint körülbelül 23 ezren tartózkodnak evakuációs központokban.



A japán rendőrség, tűzoltóság, az önvédelmi erők és a parti őrség mintegy 73 ezer tagja vesz részt a mentési munkálatokban, és a kormány pénzügyi segélyt folyósít a szélsőséges időjárás sújtotta önkormányzatoknak.



A járhatatlan utak mellett sok helyen a vasúti közlekedés is leállt. A japán szállítmányozási minisztérium közlése szerint hétfő reggelig 13 vasúttársaság 37 útvonalon függesztette fel a vasúti közlekedést Japán nyugati felén. Vasárnap 11 prefektúrában, összesen 267 ezer otthonban tapasztaltak áramkimaradást.



Abe Sindzó japán miniszterelnök lemondta a hétre tervezett európai és közel-keleti útját, és felkeresi a katasztrófa sújtotta helyszíneket.